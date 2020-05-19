Экономика
КоммерсантъСбербанк перенес решение о выплате дивидендов за 2019 год
Наблюдательный совет Сбербанка определит размер дивидендов за 2019 год во второй половине августа, сообщил президент–председатель правления Сбербанка Герман Греф. Собрание акционеров перенесено на 25 сентября. На фоне этого заявления акции банка начали падать.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 16:29, Ашберн
Космос
Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере
Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.
Профиль 17 мая в 10:18
Политика
Путин признал проблему с выплатами медикам
Президент РФ Владимир Путин признал, что обещанную дополнительную финансовую помощь получили не все врачи.
Компания 07:57
Политика
Медведев заявил, что конца кризису не видно
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что конца кризису, который вызвала пандемия коронавируса, не видно.
Piter.tv 08:08
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак
Культуромания вчера в 09:30
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 03:25
Гаджеты
Samsung показал новый бюджетный смартфон
Южнокорейская компания Samsung на своем сайте показала параметры своего нового смартфона Galaxy A21s.
ПРАЙМ 04:21
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском вчера в 14:09
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34
Экономика
Господдержку в условиях пандемии смогли получить 10% компаний
В секторе МСП показатели несколько выше: одна из десяти компаний получила хотя бы одну меру поддержки, две из десяти — в процессе получения, семь из десяти рассчитывают ею воспользоваться.
РБК 11:07
Здоровье
На Украине планируют ввести адаптивный карантин с 22 мая
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о намерении властей страны ввести с 22 мая адаптивный карантин и поэтапно смягчать его.
RT на русском 05:39
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Наука
В Британии началось тестирование двух препаратов против коронавируса
Online47.ru вчера в 21:39
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Игры
Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?
Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
Наука
В Австралии впервые нашли останки элафрозавра
В Австралии нашли останки редкого беззубого динозавра — элафрозавра, который обитал на Земле 110 миллионов лет назад.
Телеканал RTVI вчера в 18:55
Происшествия
Четырехлетний ребенок утонул в сливной яме в Липецкой области
В Липецкой области в селе Новочеркутино в Добринском районе четырехлетний мальчик во время игры упал в сливную яму с нечистотами.
Известия 09:30
Здоровье
В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова
Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ 00:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 07:32
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Общество
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru вчера в 05:08
Политика
Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС 15:59
Происшествия
В Рязани полиция пресекла подпольный концерт в баре
В Рязани полиция обнаружила подпольный концерт в баре, где находились около 50 человек, нарушая самоизоляцию, пишет УМВД по региону.
Газета.Ru 14:28
Политика
Аббас заявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США
Палестинский лидер Аббас заявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США - агентство ВАФА.
ТАСС 16:20