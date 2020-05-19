Наблюдательный совет Сбербанка определит размер дивидендов за 2019 год во второй половине августа, сообщил президент–председатель правления Сбербанка Герман Греф. Собрание акционеров перенесено на 25 сентября. На фоне этого заявления акции банка начали падать.

Сбербанк перенес решение о выплате дивидендов за 2019 год

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