Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.

Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников

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Происшествия Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге. 452

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Армия и оружие Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море "Эскадрилья истребителей и элементы истребительного авиакрыла будут передислоцированы (из ФРГ - ИФ) в Италию, они будут перемещены ближе к региону Черного моря и активнее проводить там операции, а также обеспечивать ротационное развертывание на юго-восточном фланге НАТО", - сказал Эспер на пресс-конференции. 190

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