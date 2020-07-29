Общество

RT на русскомRT на русскомСбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников

Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
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Сбербанк оставит до 30% сотрудников на удаленке

РБК11:16

Сбербанк хочет с сентября перевести до 30% сотрудников на постоянную «удаленку»

ПРАЙМ09:11

Сбербанк с сентября переведет на удаленку до 30% сотрудников

Интерфакс09:40

Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников

RT на русском09:39

С сентября 30% сотрудников Сбербанка будут работать удаленно

Коммерсантъ09:37

Сбербанк с сентября переведет до трети сотрудников на постоянную удаленную работу

ТАСС09:30

Сбербанк переведет на удаленку до 30% сотрудников с сентября

Известия10:18
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Политика

Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина

Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru 09:34
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Происшествия

Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
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Политика

Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
Lenta.ru 11:12
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Звезда «Уральских пельменей» нашла новую работу

Lenta.ru 11:18
Происшествия

Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге

Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 08:58
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Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru 11:05
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
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Кино

Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в триллере от Netflix

Popcornnews.ru 04:45
Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Ведомости вчера в 07:56
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Космос

Пуск ракеты «Протон-М» перенесён на 31 июля из-за новых проверок

Госкорпорация уточнила, что решение принято в связи с необходимостью дополнительных проверок узлов и агрегатов Ракета должна вывести на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-103" и "Экспресс-80".
Интерфакс 10:37
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В сети некоторая часть пользователей высказалась "против". Хотя количество противников выплат пока гораздо меньше, чем их сторонников.
Уфимские Заметки 05:22
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Армия и оружие

Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море

"Эскадрилья истребителей и элементы истребительного авиакрыла будут передислоцированы (из ФРГ - ИФ) в Италию, они будут перемещены ближе к региону Черного моря и активнее проводить там операции, а также обеспечивать ротационное развертывание на юго-восточном фланге НАТО", - сказал Эспер на пресс-конференции.
Интерфакс 10:34
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Футбол

«Зенит» предложил ассистентам Семака продлить контракты еще на сезон

«Зенит» предложил ассистентам главного тренера новые контракты до лета 2021 года.
Metaratings 10:26
Общество

Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
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Экономика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
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Политика

Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
REGNUM 07:20
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Армия и оружие

Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае

В Китае оценили модернизацию ВМФ России на фоне военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и других городах, где расположены военно-морские базы.
Российская газета 03:14
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Происшествия

Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены

РИА Новости 12:04
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Общество

В Ульяновске подрались депутаты законодательного собрания

Ульяновск, 29 июля 2020, 16:29 — REGNUM В Законодательном собрании Ульяновской области произошла драка между депутатами фракций «Единая Россия» и КПРФ.
REGNUM 09:29
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Происшествия

Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 09:21
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 828,9 тыс. (плюс 5475 за сутки).
РБК 01:33
Общество

Половина россиян не верит в высадку американцев на Луну

"Никакой высадки американцев на Луну не было", - считают 57 процентов россиян. Таков итог последнего опроса ВЦИОМ.
Российская газета 07:34
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
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Киберспорт

За сутки Grounded возглавила список самых продаваемых игр в Steam

REGNUM 08:49
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
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Политика

В Минск начали стягивать войска

В Минск начали стягивать колонны военной техники с солдатами.
Lenta.ru 11:51
Кино

В сеть «утёк» трейлер второго сезона сериала «Пацаны»

Нью-Йорк, США, 29 июля 2020, 16:01 — REGNUM В сети раньше времени появился официальный трейлер второго сезона «Пацанов».
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Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы

Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
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Общество

Стоимость хаджа в следующем году возрастет, считает муфтий

РИА Новости 12:23
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