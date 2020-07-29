Коронавирус
RT на русскомСбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников
Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
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Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Происшествия
Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
Общество
Ульяновские депутаты затеяли драку из-за плаката с надписью «Голубки»
Потасовка произошла из-за обвинений в гомосексуализме. Один из депутатов повесил плакат над фотографиями мужчин.
ПолитРоссия 10:12
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26
Армия и оружие
ВО: армия Пакистана получила новые танки «Al-Khalid-1»
Армия Пакистана получила только что сошедшие с конвейера модернизированные танки «Al-Khalid-1».
Недвижимость.RU 03:43
Общество
«Аэрофлот» рассказал о требованиях к прилетающим из-за рубежа
«Обращаем внимание пассажиров, что результаты тестирования на антитела, результаты других видов тестов, за исключением тестов, выполненных методом ПЦР, не могут быть использованы для подтверждения отсутствия заболевания COVID-19 в указанных целях», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:30
Общество
В МЧС предупредили москвичей о ливне с грозой и градом и сильном ветре
На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, машины рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, напомнили в столичном главке МЧС.
ТАСС 10:58
Финансы
Курс евро превысил 84 рубля впервые за три месяца
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 27 июля впервые за три месяца поднялся выше отметки в 84 руб. Валюта не стоила столько с 22 апреля.
Ведомости 27 июля в 09:26
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
Политика
Дегтярев рассказал о ситуации с демонстрантами в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что после разговора с ним митингующие стали успокаиваться, и отметил готовность впредь продолжать линию открытости в общении с людьми.
Известия 00:35
Кино
Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»
Стриминговый сервис Netflix собирается снять многосерийный фильм о появлении первого ведьмака «The Witcher: Blood Origin».
Сайт интересных новостей вчера в 19:55
Политика
Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проверить, нет ли у отдельных депутатов иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.
РИА Новости 10:44
Происшествия
Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского
Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
Путешествия
АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции
В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 09:14
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Армия и оружие
США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих
Соединенные Штаты выводят из Германии 11,9 тыс. своих военнослужащих, около 5,6 тыс. из них останутся в Европе, примерно 6,4 тыс. возвращаются на родину.
ТАСС 10:37
Экономика
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров.
Российская газета вчера в 18:02
Космос
Что ответить Илону Маску
Все конкретные даты Илона Маска и НАСА относительно высадки человека на Луне - есть безбрежный мобилизующий оптимизм.
Российская газета вчера в 13:37
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия вчера в 02:23
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России
«Путин сегодня будет заниматься вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в России, вопросами готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, проведет большое совещание по этой тематике», — рассказал Песков.
URA.Ru 06:04
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
REGNUM 07:20