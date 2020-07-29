Сбербанк с сентября переведет до 30% своих сотрудников на удаленный режим на постоянной основе независимо от эпидемиологической ситуации, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

с чего всё началось

Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.

Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников

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