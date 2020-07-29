Общество

RT на русскомRT на русскомСбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников

Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
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с чего всё началось

Сбербанк с сентября переведет до трети сотрудников на постоянную удаленную работу

Сбербанк с сентября переведет до 30% своих сотрудников на удаленный режим на постоянной основе независимо от эпидемиологической ситуации, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
ТАСС09:30

Подробнее о событии

Сбербанк оставит до 30% сотрудников на удаленке

РБК11:16

Сбербанк переведет на удаленку до 30% сотрудников с сентября

Известия10:18

С сентября 30% сотрудников Сбербанка будут работать удаленно

Коммерсантъ09:37

Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников

RT на русском09:39

Сбербанк с сентября переведет на удаленку до 30% сотрудников

Интерфакс09:40

Сбербанк с сентября переведет до трети сотрудников на постоянную удаленную работу

ТАСС09:30

Сбербанк хочет с сентября перевести до 30% сотрудников на постоянную «удаленку»

ПРАЙМ09:11
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:04, Ашберн
Политика

МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян

МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по делу, связанному с задержанием в республике группы россиян, не менее 14 из которых "были зафиксированы" в Донбассе, заявил в среду госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
РИА Новости 13:13
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Игры

Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису

Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru вчера в 15:37
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Футбол

Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия 27 июля в 08:37
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Происшествия

Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
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Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
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Наука

Высокое содержание лития в питьевой воде предотвращает риск суицида

Ученые заметили, что страны с бо́льшим содержанием лития в питьевой воде имеют более низкую статистику смертей в результате суицида.
Машины и Механизмы вчера в 00:52
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Политика

Состав преступления задержанных россиян в Белоруссии не установлен

Белорусские правоохранительные органы до сих пор не предъявили обвинения 32 задержанным россиянам, часть из них имеют вторые украинские паспорта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с деталями задержания.
ФАН 14:01
Общество

Депутаты устроили драку из-за провокационного плаката в Ульяновске

В Ульяновске во время заседания законодательного собрания области произошла драка между депутатами.
Известия 13:06
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Путешествия

В АТОР назвали готовые принять россиян страны Европы

По данным собеседников АТОР, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции другие страны ЕС не откроют границы для россиян как минимум до середины августа.
РБК 05:35
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Футбол

«Локомотив» продлил контракты с Рыбусом, Коченковым и Игнатьевым

РИА Новости 13:20
Происшествия

Названы самые популярные схемы мошенничества на дороге

Автомобильный журнал "За рулем" перечислил четыре наиболее распространенные схемы обмана водителей, а также способы не попасться на удочку мошенников.
РИА Новости 10:09
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
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Происшествия

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Ведомости вчера в 10:49
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Общество

На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:48
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Экономика

«Норникель» сократил производство металлов до 17%

По данным компании, во втором квартале производство всех металлов выросло по сравнению с первым кварталом.
Компания 06:50
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
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Армия и оружие

На форуме «Армия-2020» представят более 28 тыс. образцов вооружений

Москва, 29 июля 2020, 10:25 — REGNUM На военно-техническом форуме «Армия-2020» представят более 28 тыс. образцов вооружений и техники.
REGNUM 03:25
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Футбол

Бывший гендиректор «Химок» рассказал о подробностях своего увольнения

Экс-генеральный директор московского клуба "Химки" Василий Иванов рассказал о том, как проходило его увольнение.
CT news 13:08
Происшествия

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

РБК 12:45
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Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Газета.Ru вчера в 06:36
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Путешествия

Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:11
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Армия и оружие

США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих

ТАСС 10:37
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Общество

FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.
ТАСС вчера в 19:08
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

В Иркутской области обнаружили легкомоторный самолет Ан-2, который пропал девять дней назад.
Известия вчера в 02:23
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Шоу-бизнес

Телеведущая Алена Водонаева призналась, что бесплодна

Известная телеведущая и модель Алена Водонаева призналась, что больше никогда не сможет родить.
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PS3-игроки достигли ядерного разоружения в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Игроки Metal Gear Solid V: The Phantom Pain на PlayStation 3 достигли ядерного разоружения, которое запустило особую кат-сцену.
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В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК

Прошедшей ночью недалеко от Минска были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании.
Моя Москва.онлайн 08:17
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Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

Lenta.ru 12:49
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