Общество

ProKazan.ruProKazan.ruСбербанк рассказал о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

В Сбербанке сообщили в самой мощной в истории организации DDoS - атаке. Об этом со ссылкой на зампредседателя правления банка Станислава Кузнецова пишут РИА Новости.
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В Сбербанке объявили, что им удалось отбить крупнейшую DDOS-атаку

Эхо Москвы07:03

Сбербанк в январе отразил мощнейшую за свою историю кибератаку

ТАСС04:30

В Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDOS-атаке

РИА Новости04:39

В Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

Газета.Ru05:46

Сбербанк пережил самую мощную DDoS-атаку в своей истории

Lenta.ru03:11

Сбербанк рассказал о мощнейшей в своей истории DDOS-атаке

RT на русском03:10

Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

РБК02:54
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Политика

Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
Известия 07:38
Политика

РБК: Ольга Васильева не станет частью нового правительства

По словам источников, главным кандидатом на пост министра просвещения в правительстве Михаила Мишустина является глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Газета.Ru 07:26
Общество

Учителей предложили обязать хранить педагогическую тайну

В России предложили ввести понятие педагогической тайны и обязать учителей и воспитателей хранить диагнозы и особенности развития детей в секрете.
Lenta.ru вчера в 17:14
Армия и оружие

В Британии испытан танк с искусственным зрением

В Великобритании на полигоне в Солсбери прошел успешные испытания основной боевой танк Challenger 2, модифицированный для городских боев.
МонаВиста 05:51
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Общество

В России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта

С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
REGNUM 06:21
Армия и оружие

Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
РБК 07:11
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
ТАСС вчера в 09:46
Политика

Поправки к Конституции рассматривают в Госдуме

В планах Госдумы сегодня обсудить законопроект о поправках к Конституции, новые правила получения материнского капитала, а также президентскую инициативу о введении должности заместителя председателя Совета безопасности.
НТВ 02:55
Фигурное катание

Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию

Pravda.Ru вчера в 05:34
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец 07:45
Общество

В России предложили принудительно направлять на лечение за пьяную езду

В правительственной комиссии по профилактике правонарушений выступили с предложением отправлять пьяных водителей на принудительное лечение.
Кубань 24 вчера в 23:41
Футбол

«Зенит» объявил о создании женского футбольного клуба

Спорт-Экспресс 08:05
Транспорт

В Финляндии хотят скоростную железную дорогу из Москвы

В Финляндии заинтересованы в запуске высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки, который сможет преодолевать расстояние за шесть часов, и готовы обсудить инициативу с российским кабмином.
Русская Планета вчера в 07:56
Футбол

Кокорин попал в стартовый состав на первый матч «Зенита» в 2020 году

Евро-футбол.ру 08:30
Общество

Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал

«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:28
Общество

Онищенко предостерег от паники по поводу нового коронавируса из Китая

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко («Единая Россия»), который в прошлом был главным санитарным врачом России, заявил, что из-за нового китайского коронавируса паниковать не стоит, однако ситуация складывается очень серьезная.
REGNUM 08:46
Здоровье

Умер член нижегородской семьи с редкой патологией Фабри

Ранее «Регион Online» писал, что в Нижегородской области семья умирает от редкой патологии Фабри.
Регион online вчера в 16:00
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Происшествия

Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

Экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена.
ТАСС 06:42
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ 06:37
Биатлон

Губерниев объяснил, почему не зовёт Тихонова в свою передачу

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о конфликте с четырёхкратным олимпийским чемпионом Александром Тихоновым.
Pravda.Ru 04:59
Общество

В Госдуме предложили запретить работу коллекторов

Ранее, в декабре, в Госдуме предлагали ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность.
Известия 02:56
Общество

В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт

Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Известия 02:12
Политика

Медведев перестал быть подписчиком правительства в Instagram

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram.
REGNUM 08:03
Шоу-бизнес

«Спокойствие»: Настя Каменских показала фигуру и идеальный загар

Поклонники Каменских не меньше самой артистки радуются ее отпуску, так как это значит, что звезда вновь будет выкладывать много откровенных фото в купальниках.
Lisa.ru 08:30
Происшествия

Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок

Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Lenta.ru вчера в 23:18
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Известия вчера в 19:55
Наука

Названа главная причина внезапного инфаркта

Американские ученые из Йельского университета выяснили, что одной из главных причин внезапного сердечного приступа является воздействие ультрамелких частиц, которые встречаются в загрязненном воздухе.
Вечерняя Москва 06:42
Политика

Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
РБК 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
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