В Сбербанке сообщили в самой мощной в истории организации DDoS - атаке. Об этом со ссылкой на зампредседателя правления банка Станислава Кузнецова пишут РИА Новости.

Сбербанк рассказал о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

Политика Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Общество Учителей предложили обязать хранить педагогическую тайну В России предложили ввести понятие педагогической тайны и обязать учителей и воспитателей хранить диагнозы и особенности развития детей в секрете.

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Политика Поправки к Конституции рассматривают в Госдуме В планах Госдумы сегодня обсудить законопроект о поправках к Конституции, новые правила получения материнского капитала, а также президентскую инициативу о введении должности заместителя председателя Совета безопасности.

Транспорт В Финляндии хотят скоростную железную дорогу из Москвы В Финляндии заинтересованы в запуске высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки, который сможет преодолевать расстояние за шесть часов, и готовы обсудить инициативу с российским кабмином.

Общество Онищенко предостерег от паники по поводу нового коронавируса из Китая Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко («Единая Россия»), который в прошлом был главным санитарным врачом России, заявил, что из-за нового китайского коронавируса паниковать не стоит, однако ситуация складывается очень серьезная.

Общество Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.

Происшествия Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена Экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена.

Общество Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.

Общество В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.

Политика Медведев перестал быть подписчиком правительства в Instagram Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram.

Шоу-бизнес «Спокойствие»: Настя Каменских показала фигуру и идеальный загар Поклонники Каменских не меньше самой артистки радуются ее отпуску, так как это значит, что звезда вновь будет выкладывать много откровенных фото в купальниках.

Происшествия Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.

Наука Названа главная причина внезапного инфаркта Американские ученые из Йельского университета выяснили, что одной из главных причин внезапного сердечного приступа является воздействие ультрамелких частиц, которые встречаются в загрязненном воздухе.