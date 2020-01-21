Общество
РБКСбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
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Политика
РБК: Мутко не войдет в состав нового правительства
Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в состав правительства во главе с новым премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Экономика
Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть.
Политика
В Кремле объяснили ускоренную подготовку поправок к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции, предложенных главой государства Владимиром Путиным, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Наука
Эксперт назвал вероятный источник китайской вирусной пневмонии
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной вирусной пневмонии, которая случилась в городе Ухань в центральной части страны.
Политика
Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры
В минувший понедельник, 20 января, президент Владимир Путин предложил назначить заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора.
Общество
Госдума рассмотрит вариант досрочной пенсии для многодетных
В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей. Речь идет о родителях четырех и более детей.
Авто
В Mitsubishi рассказали о новинках для России на 2020 год
Представители компании Mitsubishi сообщили, что российский рынок посетит обновленный ASX, а также рестайлинговая модель Pajero Sport.
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта
Речь идет, в частности, о портале госуслуг или сайтах государственных органов, служб социальной защиты и медицинских организаций.
Политика
Госдума поддержала законопроект о введении должности замглавы Совбеза
Государственная Дума приняла в первом чтении приняла поправки в закон «О безопасности», предполагающие введение должности заместителя председателя Совета безопасности страны.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Политика
МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков
Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Футбол
АПЛ. «Челси» дома сыграет с «Арсеналом»
Сегодня, 21 января, в матче 24-го тура АПЛ «Челси» примет на своем поле «Арсенал».
Экономика
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
Экономика
Сбербанк оценил сумму потерь экономики России от кибератак в 2020 году
Ущерб российской экономике от действий кибермошенников в 2020 году может составить 3,5–3,6 трлн рублей.
Наука
Ученые назвали главную причину внезапного инфаркта
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Космос
Российские ученые выбрали астероиды, пригодные для колонизации Марса
Специалисты Сколковского института науки и технологий и МГТУ имени Баумана определили астероиды, которые пригодятся колонизаторам Марса.
Политика
Порошенко приведут на допрос принудительно
Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Кино
Брэд Питт назвал интимное прозвище, которое ему дал Ди Каприо
Во время беседы с представителями прессы на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров Питт признался, что Ди Каприо называет его "любовником".
Футбол
Адвокат Мамаева подал кассационные жалобы на решение суда
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Экономика
Аксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на то, что участники топливного рынка в Крыму присоединятся к инициативам Совета министров республики, касающихся стабилизации цен.
Политика
Володин ответил на слухи о роспуске Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не обсуждать надуманные темы, которые затем оказываются фейком.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР
В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Общество
В Египте посчитали «вредным» возвращение чартеров из России
Если проверка окажется финальной, то чартеры из России могут отправятся в конце апреля — начале мая 2020 года.