Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».

Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

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