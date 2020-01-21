Общество

РБКРБКСбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
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В Сбербанке объявили, что им удалось отбить крупнейшую DDOS-атаку

Эхо Москвы07:03

В Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

Газета.Ru05:46

Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

РБК02:54

Сбербанк в январе отразил мощнейшую за свою историю кибератаку

ТАСС04:30

Сбербанк пережил самую мощную DDoS-атаку в своей истории

Lenta.ru03:11

Сбербанк рассказал о мощнейшей в своей истории DDOS-атаке

RT на русском03:10

В Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDOS-атаке

РИА Новости04:39
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Политика

РБК: Мутко не войдет в состав нового правительства

Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в состав правительства во главе с новым премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Газета.Ru 07:19
Экономика

Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть.
Lenta.ru 07:00
Политика

В Кремле объяснили ускоренную подготовку поправок к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции, предложенных главой государства Владимиром Путиным, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:00
Наука

Эксперт назвал вероятный источник китайской вирусной пневмонии

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной вирусной пневмонии, которая случилась в городе Ухань в центральной части страны.
ТАСС Наука 06:19
Политика

Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры

В минувший понедельник, 20 января, президент Владимир Путин предложил назначить заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генпрокурора.
РБК 05:28
Общество

Госдума рассмотрит вариант досрочной пенсии для многодетных

В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей. Речь идет о родителях четырех и более детей.
Северпост 06:36
Авто

В Mitsubishi рассказали о новинках для России на 2020 год

Представители компании Mitsubishi сообщили, что российский рынок посетит обновленный ASX, а также рестайлинговая модель Pajero Sport.
Тарантас Ньюс 05:48
Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта

Речь идет, в частности, о портале госуслуг или сайтах государственных органов, служб социальной защиты и медицинских организаций.
РБК 07:17
Политика

Госдума поддержала законопроект о введении должности замглавы Совбеза

Государственная Дума приняла в первом чтении приняла поправки в закон «О безопасности», предполагающие введение должности заместителя председателя Совета безопасности страны.
РБК 07:11
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Известия 04:33
Политика

МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков

Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Известия 07:11
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Футбол

АПЛ. «Челси» дома сыграет с «Арсеналом»

Сегодня, 21 января, в матче 24-го тура АПЛ «Челси» примет на своем поле «Арсенал».
Бомбардир.ру 04:38
Экономика

Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота

По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
Российская газета вчера в 19:38
Экономика

Сбербанк оценил сумму потерь экономики России от кибератак в 2020 году

Ущерб российской экономике от действий кибермошенников в 2020 году может составить 3,5–3,6 трлн рублей.
Известия 05:52
Наука

Ученые назвали главную причину внезапного инфаркта

Слово и Дело 02:45
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Космос

Российские ученые выбрали астероиды, пригодные для колонизации Марса

Специалисты Сколковского института науки и технологий и МГТУ имени Баумана определили астероиды, которые пригодятся колонизаторам Марса.
Москва 24 06:08
Политика

Порошенко приведут на допрос принудительно

Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
ТАСС 06:51
Футбол

Слуцкий назвал состав на первый свой матч во главе «Рубина»

Sport24.ru 06:35
Кино

Брэд Питт назвал интимное прозвище, которое ему дал Ди Каприо

Во время беседы с представителями прессы на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров Питт признался, что Ди Каприо называет его "любовником".
РЕН ТВ 07:24
Футбол

Адвокат Мамаева подал кассационные жалобы на решение суда

РБК вчера в 05:09
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

Вести.Ru 05:15
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

РБК вчера в 18:57
Футбол

«Зенит» отправил Кокорина в аренду в «Сочи»

REGNUM 02:51
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Экономика

Аксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на то, что участники топливного рынка в Крыму присоединятся к инициативам Совета министров республики, касающихся стабилизации цен.
Российская газета 04:42
Политика

Володин ответил на слухи о роспуске Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не обсуждать надуманные темы, которые затем оказываются фейком.
Вестник Кавказа 07:14
Армия и оружие

В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР

В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Газета.Ru 02:34
Общество

В Египте посчитали «вредным» возвращение чартеров из России

Если проверка окажется финальной, то чартеры из России могут отправятся в конце апреля — начале мая 2020 года.
REGNUM 05:55
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