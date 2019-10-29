Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

Накануне о возможной покупке доли Газпромбанка в МФТ Сбербанком сообщало Bloomberg. По его данным, Сбербанк планировал выкупить 20% голосующих акций Mail.ru Group.
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Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

Коммерсантъ07:25

Mail.Ru Group приветствовала планы Сбербанка купить в ней долю

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Сбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru Group

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Mail.ru Group видит большой потенциал сотрудничества со Сбербанком

ТАСС05:41

Сбербанк подтвердил, что планирует войти в капитал Mail.ru Group через покупку миноритарной доли у Газпромбанка

Эхо Москвы04:30

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Lenta.ru05:24

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

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