Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

Накануне о возможной покупке доли Газпромбанка в МФТ Сбербанком сообщало Bloomberg. По его данным, Сбербанк планировал выкупить 20% голосующих акций Mail.ru Group.
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Сбербанк купит акции Mail.Ru Group с премией 100% к рынку

Forbes11:17

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:07

Сбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru Group

Ведомости04:06

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Lenta.ru05:24

Mail.ru Group видит большой потенциал сотрудничества со Сбербанком

ТАСС05:41

Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

Коммерсантъ07:25

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Интерфакс04:07
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Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
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В МИД Украины заявили о начале разведения сил в Золотом

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко сообщил, что в Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с ранее достигнутой договорённостью в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, передаёт ТАСС.
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Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
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Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
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В Steam появятся игры Electronic Arts

Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.
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В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
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У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе

В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
RT на русском 14:53
Армия и оружие

Летчики НАТО похвастались, что сопровождали «мощный Су-35»

Бельгийские военные летчики, которые несут дежурство в Балтийском регионе, заявили, что им удалось сопроводить российские самолеты, в том числе "мощный" Су-35.
РИА Новости 13:56
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«Черный вторник» – начало Великой депрессии в США

«Черный вторник» потряс экономику США и стал «спусковым крючком» Великой депрессии – продолжительного экономического кризиса в мировой экономике.
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Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
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Наргиз прокомментировала сообщения о «пьяном» концерте в Уссурийске

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Элладская православная церковь официально признала ПЦУ

Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
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МИД России пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии

Москва ответит на решение Болгарии выслать российского дипломата, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
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В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.
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Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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