Экономика
КоммерсантъСбербанк планирует купить долю Mail.ru Group
Накануне о возможной покупке доли Газпромбанка в МФТ Сбербанком сообщало Bloomberg. По его данным, Сбербанк планировал выкупить 20% голосующих акций Mail.ru Group.
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Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
Хоккей
Малкин получил американское гражданство
Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Политика
В МИД Украины заявили о начале разведения сил в Золотом
Глава украинского МИДа Вадим Пристайко сообщил, что в Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с ранее достигнутой договорённостью в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, передаёт ТАСС.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Киберспорт
В Steam появятся игры Electronic Arts
Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Политика
У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
Армия и оружие
Летчики НАТО похвастались, что сопровождали «мощный Су-35»
Бельгийские военные летчики, которые несут дежурство в Балтийском регионе, заявили, что им удалось сопроводить российские самолеты, в том числе "мощный" Су-35.
Экономика
«Черный вторник» – начало Великой депрессии в США
«Черный вторник» потряс экономику США и стал «спусковым крючком» Великой депрессии – продолжительного экономического кризиса в мировой экономике.
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Политика
МИД России пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии
Москва ответит на решение Болгарии выслать российского дипломата, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Гаджеты
На ноутбуках появится Windows 10X
WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.
Авто
Появились характеристики нового кросса Changan CS55 для рынка РФ
Новый китайский кроссовер Changan CS55, чьи продажи начнутся в России в ноябре, предложат с безальтернативной связкой 1,5-литрового турбомотора и «автомата» Aisin.
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Происшествия
Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
Общество
Горничная отеля выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги
Горничная отеля в Лос-Анджелесе Сара Кореа выставила на торги платье, в котором Леди Гага появилась на красной дорожке "Золотого глобуса" в прошлом году.
Футбол
Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль
В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.
Экономика
Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности
Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Космос
В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную
Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».
Путешествия
Отели Турции обложат «налогом на проживание»
Как отмечается, турецкое правительство собирается ввести налог на так называемое размещение в размере двух процентов.
Здоровье
Врачи Коломны спасли троих недоношенных младенцев
Врачи-неонатологи из Коломны выходили недоношенную тройню, сообщается на официальном сайте областного Минздрава.
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.