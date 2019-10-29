Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

Накануне о возможной покупке доли Газпромбанка в МФТ Сбербанком сообщало Bloomberg. По его данным, Сбербанк планировал выкупить 20% голосующих акций Mail.ru Group.
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