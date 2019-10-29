Экономика
КоммерсантъСбербанк планирует купить долю Mail.ru Group
Накануне о возможной покупке доли Газпромбанка в МФТ Сбербанком сообщало Bloomberg. По его данным, Сбербанк планировал выкупить 20% голосующих акций Mail.ru Group.
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Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Экономика
Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Экономика
В России бедных предложили считать по-новому
Минэкономразвития выступило с инициативой ввести новый подход к учету бедности в России.
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48-летняя Марина Федункив стала блондинкой
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Депутат Рады предостерёг Киев от газовой войны с Россией
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Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии
Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.
Происшествия
Младенец умер от голода в Челябинской области
Мать забрала девочку, «оставив умершего младенца дома». Вскрытие показало, что ребенок умер от голода.
Политика
Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов
Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает Al-Hadath.
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Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск
Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
Политика
ЛНР начала отвод войск у Золотого
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Вышел новый сериал «Война миров» по роману Герберта Уэллса
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Хенрик Ларссон посетил тренировку и клубный музей «Спартака»
Гаджеты
Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Гаджеты
Смарт-часы Moto 360 возвращаются, но их запускает не Motorola
Оригинальные Moto 360 второго поколения были одними из самых привлекательных смарт-часов на момент выхода на рынок в 2015 году.
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Футбол
Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию
38-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович намекнул, что вернется в чемпионат Испании.
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала горячее фото в бикини
Украинская поп-певица Настя Каменских снова порадовала своих фанатов откровенной фотографией с отдыха в Мексике.
Экономика
Для нелегальных кредиторов введут уголовную ответственность
Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Армия и оружие
Украина проведет ракетные стрельбы на границе с Крымом
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212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Армия и оружие
Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.
Армия и оружие