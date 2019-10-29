Накануне о возможной покупке доли Газпромбанка в МФТ Сбербанком сообщало Bloomberg. По его данным, Сбербанк планировал выкупить 20% голосующих акций Mail.ru Group.

Экономика Для нелегальных кредиторов введут уголовную ответственность Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.

Общество Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.

Политика Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.