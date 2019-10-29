Экономика
КоммерсантъСбербанк планирует купить долю Mail.ru Group
Накануне о возможной покупке доли Газпромбанка в МФТ Сбербанком сообщало Bloomberg. По его данным, Сбербанк планировал выкупить 20% голосующих акций Mail.ru Group.
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Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Шоу-бизнес
Мама Тимати опубликовала нежные снимки своих внуков
Алиса уже не боится брать на руки маленького брата. Известный артист и бизнесмен Тимати недавно во второй раз стал отцом .
Технологии
В России создали из крахмала одноразовую посуду
Культура
«Вечерний Ургант» вырезал из эфира слова комика Данилы Поперечного
Стендап-комика и видеоблогера Данилу Поперечного пригласили в телепрограмму «Вечерний Ургант» на «Первом канале» в эфир от 28 октября.
Футбол
Оуэн осудил фанатов «Арсенала», освиставших Джаку
Экономика
Новая система пенсионных накоплений представлена в России
Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Космос
NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли
Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Гаджеты
TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro
За автопортреты в Mi CC9 Pro отвечает 32-Мп камера.
Экономика
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь-С» выполнил стрельбы на учениях в Сербии
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.
Политика
Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата
Власти Болгарии объявили персоной нон грата российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Происшествия
Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице ночью в Москве
Политика
Лавров прокомментировал действия США по контрабанде нефти в Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал действия США в Сирии, где американский военный контингент вместе с курдскими бандформированиями занимается контрабандой сирийской нефти.
Политика
Премьер-министр Ливана объявил об отставке правительства
Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке правительства из-за политического кризиса и уличных беспорядков, 29 октября передает агентство Reuters.
Космос
В Солнечной системе обнаружили новую планету
Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Здоровье
Врачи назвали главные причины боли в шее
Болит в груди: 5 причин дискомфорта, не связанных с сердцем Ученые из Австралии уверены, что такое состояние вызвано проблемами со сном, малоподвижным образом жизни и стрессом.
Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
Наука
Земледелие вело к эрозии почв уже 40 веков назад
Основным источником донных осадков в бессточных озерах почти всегда являются окружающие их почвы, поэтому можно сказать, что чем больше ила на дне, тем интенсивнее размывается земля вокруг озера.
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Как отмечается в заявлении, перехватить российскую группу в небе смогли американские F-16, которые отвечали за защиту воздушного пространства Балтики в Литве Самолеты смогли нагнать мощные Су-35 близ северо-восточной границы НАТО.