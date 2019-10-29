Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

Накануне о возможной покупке доли Газпромбанка в МФТ Сбербанком сообщало Bloomberg. По его данным, Сбербанк планировал выкупить 20% голосующих акций Mail.ru Group.
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Сбербанк купит акции Mail.Ru Group с премией 100% к рынку

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Сбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru Group

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Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

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Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Lenta.ru05:24

Mail.ru Group видит большой потенциал сотрудничества со Сбербанком

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:07

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Интерфакс04:07
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
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Как отмечается в заявлении, перехватить российскую группу в небе смогли американские F-16, которые отвечали за защиту воздушного пространства Балтики в Литве Самолеты смогли нагнать мощные Су-35 близ северо-восточной границы НАТО.
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