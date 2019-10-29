Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group. Соответствующее сообщение размещено на сайте кредитной организации.
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Сбербанк подписал необязывающее соглашение о приобретении миноритарной доли в Mail.ru;:позитивно

ПРАЙМ04:00

Сбербанк готов купить долю в Mail.ru Group

Ведомостивчера в 16:41

Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

Коммерсантъвчера в 07:25

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:07

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Lenta.ruвчера в 05:24

Mail.ru Group видит большой потенциал сотрудничества со Сбербанком

ТАССвчера в 05:41

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Интерфаксвчера в 04:07
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Происшествия

Подросток устроил стрельбу в московской школе

Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Общество

Дания согласилась на строительство «Северного потока -2»

"Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море", — отмечается в официальном сообщении Энергетического агентства страны (DEA).
Газета.Ru 10:01
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Здоровье

В Москве в течение трех лет отремонтируют 150 поликлиник

Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие годы в столице отремонтируют около 150 поликлиник.
Москва 24 08:20
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Шоу-бизнес

Милота: Брэдли Купер привел двухлетнюю дочку на литературную премию

Выбор Брэдли пал на 22-ю ежегодную церемонию вручения литературной премии Марка Твена, которая прошла 28 октября в Вашингтоне.
Киноафиша России 06:21
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Политика

Посольство Израиля в России отказалось работать из-за нехватки денег

Израильское посольство в Москве временно прекратит работу из-за финансовых проблем, следует из сообщения диппредставительства в Facebook.
РБК 03:32
Экономика

Минэкономразвития предложило по-новому учитывать бедность в России

Минэкономразвития намерено изменить порядок учета бедности в России.
Daily Storm 28 октября в 22:56
Хоккей

Овечкин и Свечников признаны звездами дня в НХЛ

РБК 03:08
Общество

Генпрокуратура предложила Титову разработать поправки в УПК

Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, дающие гарантии бизнесменам из «лондонского списка» о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ, сообщило надзорное ведомство аппарату уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Коммерсантъ 03:55
Экономика

Минсельхоз: Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания

Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания, введение эмбарго лишь дало импульс развитию сельского хозяйства, и сейчас оно активно развивается, рассказали в Минсельхозе.
Парламентская газета 03:12
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Газета.Ru 07:22
Политика

Путин прибыл в Венгрию с официальным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл для однодневных переговоров в Будапешт.
Газета.Ru 09:42
Политика

В Женеве приступает к работе Конституционный комитет Сирии

Конституционный комитет Сирии начинает работу в Женеве.
ТАСС вчера в 19:30
Армия и оружие

Подлодки РФ проводят операцию по прорыву обороны НАТО, узнали СМИ

Десять российских подводных лодок проводят в Северной Атлантике операцию.
Газета.Ru 09:17
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 28 октября в 12:38
Политика

Зеленский назвал три условия для достижения мира в Донбассе

"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа", - заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:46
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Шоу-бизнес

Рики Мартин в четвертый раз стал отцом

Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Армия и оружие

США не поверили в способность России создать новые бомбардировщики

Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.
Ferra вчера в 10:39
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Общество

Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление

Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
Газета.Ru 09:27
Хоккей

Малкин объяснил американское гражданство

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин объяснил, для чего ему нужно американское гражданство.
Рамблер 09:32
Политика

В Раде нового созыва произошла первая драка

В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
Газета.Ru 08:38
Экономика

Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования

В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
3DNews 02:23
Общество

Против Кевина Спейси закрыли дело о домогательствах

Аргументы и Факты 10:10
Экономика

«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов

51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь 05:24
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