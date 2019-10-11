Экономика

News.ruNews.ruГреф: Сбербанк отменит «банковский роуминг» в 2020 году

Сбербанк планирует отменить комиссии за межрегиональные переводы в 2020 году. Это пообещал председатель правления финансовой структуры Герман Греф. По его словам, «в один день» отменить так называемый банковский роуминг невозможно.
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с чего всё началось

Сбербанк начнет в 2020 году отмену банковского «роуминга»

Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
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