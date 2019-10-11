Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

с чего всё началось

Сбербанк планирует отменить комиссии за межрегиональные переводы в 2020 году. Это пообещал председатель правления финансовой структуры Герман Греф. По его словам, «в один день» отменить так называемый банковский роуминг невозможно.

Греф: Сбербанк отменит «банковский роуминг» в 2020 году

Политика Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.

Армия и оружие Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии «США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.

Космос Астрономы начали пристальное наблюдение за самым опасным астероидом Помимо Risk List, 2019 SU3 также находится в приоритетном списке агентства: это означает, что ESA пристально следит за траекторией астероида.

Киберспорт Гонконгские протесты подорвали имидж Blizzard Гонконгские протестующие, кажется, стали токсичными для любого крупного бизнеса, который ведет дела в Китае.

Космос Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.

Футбол Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни «В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.

Наука В Китае представили военную «летающую тарелку» На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».

Политика Военным собираются поднять зарплаты и пенсии В комитете по обороне Госдумы сообщили о намерении ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2020 год, внести поправку об индексации пенсий и зарплат военных, а также гражданского персонала воинских частей.