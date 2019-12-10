Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости. «Да, конечно», — сказал Греф в ответ на вопрос о возможных изменениях, отметив, что банк успеет ввести рефинансирование в следующем году.

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Политика Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины России и Украине пока не удалось урегулировать вопрос продления договора о транзите газа и судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество В России закроется журнал Men’s Health В декабре этого года в продажу поступит последний номер российской версии журнала Men’s Health, после чего издание прекратит свое существование, сообщило издание BluePrint.

Политика Демократы предъявили обвинения Трампу На пресс-конференции 10 декабря демократическое большинство Палаты представителей представило официальный текст обвинения в отношении главы государства в рамках процедуры импичмента.

Общество Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.

Политика Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".

Здоровье Церковь помогла открыть в Иркутске бесплатный медпункт для бездомных При необходимости пациент будет осмотрен врачом кабинета неотложной помощи городской больницы №3. – Открытие медпункта в Иркутске – это важный шаг по выстраиванию системы практического оказания медицинской помощи бездомным не только в масштабах Иркутской области, но и всей страны.

Политика Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.

Политика Позиции Льва Пономарева порой далеки от правозащитных, заявил Путин Президент России Владимир Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека (СПЧ) пообещал посмотреть на ситуацию вокруг правозащитной организации Льва Пономарева "За права человека", заявив, что до сих пор ему никто не мешал работать, хотя его позиции порой далеки от правозащитной деятельности.

Политика Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита» Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита», отметив, что некоторые заявления команды президента Владимира Зеленского «вызывают беспокойство».

Общество Эксперт оценил инициативу о конфискации автомобилей у пьяных водителей Накануне в Совфеде с инициативой о конфискации машин за повторный случай вождения в нетрезвом виде выступил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

Общество Россиян предупредили о погодных аномалиях На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.

Космос Первая межзвездная комета сблизилась с Солнцем Первая межзвездная комета 2I/Borisov, которую открыл крымский астроном Геннадий Борисов, подошла к Солнцу на максимальное расстояние.