Экономика

RT на русскомRT на русскомСбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости. «Да, конечно», — сказал Греф в ответ на вопрос о возможных изменениях, отметив, что банк успеет ввести рефинансирование в следующем году.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Греф заявил о наступлении «золотого времени» для ипотеки

ТАСС07:50

Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки

RT на русском08:29

Греф: сейчас в России «золотое время» для ипотеки

News.ru06:43

Сбербанк рефинансирует ипотеку для клиентов в 2020 году

Вести.Ru06:55

Сбербанк задумался о введении в 2020 году рефинансирования собственной ипотеки

Интерфакс07:50

Греф заявил о возможности рефинансирования ипотеки

Известия06:58

Греф считает, что сейчас «золотое время» для ипотеки

РИА Новости07:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 09:12, Ашберн
Происшествия

В Петербурге задержан гендиректор «Метростроя»

Генеральный директор «Метростроя» Николай Александров задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 08:23
Политика

Киев заявил о проблемах с украинским языком в Донбассе

В Донбассе существует проблема фактического отсутствия украинского языка в публичных сферах.
Lenta.ru 07:48
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%

Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
News.ru 07:06
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском вчера в 18:34
Общество

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

Интермонитор.ру 04:39
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Газета.Ru 06:44
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Политика

Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины

России и Украине пока не удалось урегулировать вопрос продления договора о транзите газа и судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:31
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv вчера в 01:02
Общество

Шесть регионов России сделали 31 декабря выходным

Уже шесть регионов России объявили 31 декабря 2019 года официальным выходным.
Что происходит 03:36
Происшествия

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
BFM.ru 08:10
Футбол

Цорн рассказал, как прошло заседание совета директоров «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, как прошло заседании совета директоров клуба.
RT на русском 07:57
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:50
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Общество

Ученые пометили белого медведя надписью «Т-34»

Газета.Ru 08:12
Политика

Песков объяснил использование термина «оккупированные территории»

«Рабочей» ситуацией с использованием термина «оккупированные территории» во время переговоров «нормандской четверки» назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 декабря, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Красная весна 08:12
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Политика

Зеленский перешел на русский и развеселил Макрона

Lenta.ru вчера в 18:46
Спорт

Путин попросил у правозащитников поддержки в сфере спорта

Президент РФ Владимир Путин попросил у членов Совета по правам человека в РФ поддержки в сфере спорта.
РИА Новости 08:10
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

В 2020 году прогнозируется рост цен на новые автомобили из-за утилизационного сбора и инфляции, а также ожидается снижение продаж в среднем на 8% в России.
Газета.Ru 08:36
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Evo-rus.com вчера в 23:17
Происшествия

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:18
Происшествия

Главу сгоревшего одесского колледжа обвинили в преступной халатности

Главу одесского колледжа, где при пожаре погибли 12 человек и 30 - пострадали, обвинили в преступной халатности, говорится на сайте правления Нацполиции по области.
Газета.Ru 08:17
Политика

Новым премьером Финляндии стала Санна Марин

34-летняя Санна Марин станет самым молодым действующим премьер-министром в мире и самым молодым в истории своей страны.
Газета.Ru 07:43
Экономика

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Lenta.ru вчера в 04:31
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 08 декабря в 17:53
Политика

Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал встречу своего украинского коллеги Владимира Зеленского с националистами в Донбассе.
Lenta.ru 08:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное