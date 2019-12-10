Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк планирует в 2020 году ввести рефинансирование своей ипотеки

Сбербанк со следующего года введет рефинансирование своей ипотеки, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.
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Греф сообщил о планах Сбербанка ввести рефинансирование своей ипотеки

РБКвчера в 10:08

Сбербанк рефинансирует ипотеку для клиентов в 2020 году

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Греф заявил о наступлении «золотого времени» для ипотеки

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Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки

RT на русскомвчера в 08:29

Сбербанк может ввести рефинансирование своей ипотеки в 2020 году - Греф

Интерфаксвчера в 09:10

Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки в России

Известиявчера в 10:17

Греф считает, что сейчас «золотое время» для ипотеки

РИА Новостивчера в 07:13
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Итоговое коммюнике приняли президенты России, Германии, Франции и Украины 10 декабря на саммите «нормандской четверки» в Париже.
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Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС

На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.
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Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Лужкова

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Рейсовый автобус опрокинулся в Михайловском районе Волгоградской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального главка МВД Антона Корнаухова.
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Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

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СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского «шамана»

В якутском управлении СК РФ в среду опровергли слухи о возбуждении нового уголовного дела в отношении местного "шамана" Александра Габышева.
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Не менее 48 человек пострадали в результате атаки на медицинское учреждение возле американской авиабазы Баграм в Афганистане.
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Треть россиян собираются потратить на подарки детям к Новому году до двух тысяч рублей, ещё столько же — от двух до пяти тысяч, на сумму от пяти до десяти тысяч рублей готовы отважиться 16% респондентов.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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