Сбербанк со следующего года введет рефинансирование своей ипотеки, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.

Сбербанк планирует в 2020 году ввести рефинансирование своей ипотеки

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