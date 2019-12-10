Экономика
РИА НовостиСбербанк планирует в 2020 году ввести рефинансирование своей ипотеки
Сбербанк со следующего года введет рефинансирование своей ипотеки, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.
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Культура
Премию «Большая книга» получила биография Венедикта Ерофеева
Премия сегодня вручена трем авторам книги «Венедикт Ерофеев: посторонний» — Олегу Лекманову, Михаилу Свердлову, Илье Симановскому.
Политика
Сергей Лавров: США уже не остановят «Северный поток-2»
В Конгрессе США делают все, чтобы остановить «Северный поток-2» и «Турецкий поток», но ничего не получится.
Общество
Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck
Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил возможности «газовой войны»
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в фейсбуке сообщил, Киев продолжит договариваться с Москвой о газе дальше.
Происшествия
В Екатеринбурге горит цех Уральского завода лакокрасочных изделий
Пожар произошел в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге. Об этом в среду ТАСС сообщили на предприятии.
Здоровье
В больнице на Сахалине нашли новые нарушения
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в больнице обычной практикой стало использование просроченных медицинских препаратов, которые хранятся в ненадлежащих условиях, непредназначенных для этого тумбочках и на подоконниках, а также стерилизация и повторное применение одноразовых медизделий – трубок, дилатационных наборов для трахеостомии, «клинков» для интубации и прочего.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Политика
«Нормандская четверка» приняла итоговое коммюнике
Итоговое коммюнике приняли президенты России, Германии, Франции и Украины 10 декабря на саммите «нормандской четверки» в Париже.
Политика
Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС
На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.
Общество
Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Лужкова
Общество
В России появился омбудсмен по защите высокотехнологичных компаний
В России появился хайтек-омбудсмен, который будет отвечать за защиту высокотехнологичных компаний. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Происшествия
Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом
Рейсовый автобус опрокинулся в Михайловском районе Волгоградской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя регионального главка МВД Антона Корнаухова.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным военным учениям с силами НАТО, заявил начальник генерального штаба ВС страны Олег Белоконев.
Происшествия
Возможный убийца двух девушек доставлен в суд Екатеринбурга
Вероятный убийца двух девушек в Екатеринбурге доставлен в Ленинский райсуд. Здесь ему изберут меру пресечения.
Авто
Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин
Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Происшествия
СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского «шамана»
В якутском управлении СК РФ в среду опровергли слухи о возбуждении нового уголовного дела в отношении местного "шамана" Александра Габышева.
Единоборства
Джошуа будет лишен титула IBF, если не встретится с Пулевым
Происшествия
В результате взрыва в Афганистане пострадали не менее 48 человек
Не менее 48 человек пострадали в результате атаки на медицинское учреждение возле американской авиабазы Баграм в Афганистане.
Экономика
Госдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Общество
Стало известно, что дети получат от своих родителей на Новый год
Треть россиян собираются потратить на подарки детям к Новому году до двух тысяч рублей, ещё столько же — от двух до пяти тысяч, на сумму от пяти до десяти тысяч рублей готовы отважиться 16% респондентов.
Спорт
Женская сборная России по гандболу победила Испанию на ЧМ
Женская сборная России обыграла Испанию в третьем матче основного этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
Баскетбол
Тульский «Арсенал» не попадет на чемпионат из-за договорного матча
Тульский БК «Арсенал» исключен из чемпионата России за договорной матч. Соответствующее решение озвучили в Российской федерации баскетбола.
Политика
Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «соплячкой»
Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую школьницу и экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой слишком много внимания уделяется в СМИ, в ответ на ее высказывание о гибели представителей коренных народов в Бразилии, передает портал Globo.
Футбол