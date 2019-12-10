Руководство Сбербанка заявило о намерении ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в следующем году. Об этом сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф, передает РИА Новости.

Сбербанк рефинансирует ипотеку для клиентов в 2020 году

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