Экономика

Вести.RuВести.RuСбербанк рефинансирует ипотеку для клиентов в 2020 году

Руководство Сбербанка заявило о намерении ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в следующем году. Об этом сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф, передает РИА Новости.
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Греф сообщил о планах Сбербанка ввести рефинансирование своей ипотеки

РБКвчера в 10:08

Сбербанк рефинансирует ипотеку для клиентов в 2020 году

Вести.Ruвчера в 06:55

Греф заявил о наступлении «золотого времени» для ипотеки

ТАССвчера в 07:50

Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки

RT на русскомвчера в 08:29

Сбербанк может ввести рефинансирование своей ипотеки в 2020 году - Греф

Интерфаксвчера в 09:10

Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки в России

Известиявчера в 10:17

Греф считает, что сейчас «золотое время» для ипотеки

РИА Новостивчера в 07:13
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Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
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Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США

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В Роструде напомнили, что первая рабочая неделя в 2020 году будет двухдневной.
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Санкт-петербургский "Зенит" потерпел поражение от португальской "Бенфики" в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 16:54
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В Сети появился трейлер новой «Чудо-женщины» с Галь Гадот

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Названа дата похорон Юрия Лужкова

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Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
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Появилось видео уничтожения цели «Калибром» в Черном море

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На 62 году жизни после продолжительной болезни скончалась участница музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон.
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