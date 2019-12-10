Экономика
RT на русскомСбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости. «Да, конечно», — сказал Греф в ответ на вопрос о возможных изменениях, отметив, что банк успеет ввести рефинансирование в следующем году.
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Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии
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Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
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Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу
Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28.
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Путин назвал заложившего мину под государственностью России правителя
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Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины
Россия и Украина по итогам встречи президентов двух стран Владимира Путина с Владимиром Зеленским не урегулировали вопросы, касающиеся транзита газа и снятия взаимных судебных претензий.
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Глава студии Marvel Файги пообещал грандиозный кроссовер
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На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
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Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
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Договор между странами помог приостановить глобальное потепление
Договор между странами, подписанный в 1987 году, помог приостановить глобальное потепление на Земле.
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Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Политика
В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.
Наука
Все ледники между Гималаями и Андами могут скоро исчезнуть
Международная группа исследователей — среди которых был и сотрудник Института географии РАН — обнаружила, что последние оставшиеся тропические ледники между Гималаями и Андами исчезнут в следующем десятилетии — а возможно, даже и раньше — из-за изменения климата.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
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Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине
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NASA отправит к Луне «призрачных женщин»
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Политика
Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата
Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Наука
Искусственная рука была научена осязанию
Ученые создали чувствующую виртуальную руку, способную разработать протез, сообщающий мозгу о своих ощущениях.
Армия и оружие
Главком НАТО намерен встретиться с начальником Генштаба РФ в 2020 году
Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс рассчитывает на новую встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России — первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым.
Политика
Путин отверг идею Сокурова пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героев России
Президент РФ Владимир Путин не согласился с мнением режиссера Александра Сокурова о необходимости пересмотреть решение о присвоении Ахмаду и Рамзану Кадыровым званий Героя России.