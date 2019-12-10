Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости. «Да, конечно», — сказал Греф в ответ на вопрос о возможных изменениях, отметив, что банк успеет ввести рефинансирование в следующем году.

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

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