Экономика
Finam.Ru«Сбербанк» планирует выплатить дивиденды за 2019 год
"Сбербанк" планирует в 2020 году выплатить дивиденды по итогам прошлого года, обновленный прогноз банка это учитывает. Об этом в ходе телефонной конференции сообщила старший вице-президент, руководитель блока Финансы Александра Бурико.
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Сбербанк не видит причин пересматривать планы по выплате дивидендов-2019 в 50% прибыли
Финмаркетвчера в 11:19
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Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, которой является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Религия
Мусульмане отмечают важный исламский праздник Курбан-байрам
Добавим, Курбан-байрам отмечают через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан.
Телеканал Краснодар 03:17
Общество
Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима
Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Здоровье
За сутки в Ростовской области заразились коронавирусом 133 человека
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 31 июля, за последние сутки на Дону еще у 133 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:43
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных россиян
Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
РИА Новости 04:41
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
Здоровье
Врач-стоматолог развеяла популярные мифы о кариесе
Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла пять популярных мифов о кариесе.
АБН 04:05
Футбол
Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.
Газета.Ru вчера в 15:28
Общество
«Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата
С 1 октября «Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата на четверть, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
РБК 04:39
Происшествия
В Оренбурге неизвестные избили битами главу комитета горадминистрации
В Оренбурге правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения на председателя комитета по управлению имуществом горадминистрации Дмитрия Цветкова.
Российская газета 04:07
Космос
Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма
Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 29 июля в 05:47
Экономика
Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов
«Сквозной подход» популярен у бизнеса при выплатах дивидендов за рубеж и позволяет применять ставку 0% компании — непосредственному получателю выплат.
РБК вчера в 23:01
Энергетика
Израиль задумал вытеснить российский газ из Европы
Очередной мегапроект, призванный потеснить позиции российского газа на европейском рынке, вошел в стадию реализации.
Взгляд.ру 04:48
Гаджеты
Nvidia не разочарует. GeForce RTX 3090 на 50% быстрее GeForce RTX 2080 Ti
Для сравнения, усредненный результат обычной (не разогнанной) GeForce RTX 2080 Ti – около 6500 баллов.
iXBT.com 01:24
Общество
За сутки в России подтверждено 5482 случая COVID-19 в 84 регионах
Ненецкий автономный округ 1 84. г. Севастополь 1 Всего в России зарегистрирован 839981 случай (+ 0, 7 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета 03:30
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Религия
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, сообщила пресс-служба Кремля.
РБК 04:46
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 04:05
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
В статье говорится, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.
Lenta.ru вчера в 18:09
Общество
Беглов счёл «поспешным» запрет маленьких баров, который сам же и ввёл
Санкт-Петербург, 31 июля 2020, 11:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал «поспешностью отдельных депутатов» закон о запрете продажи алкоголя в маленьких барах в жилых домах, который сам же и подписал.
REGNUM 04:08
Футбол
Прокурор попросил пересмотреть приговор Кокорину и Мамаеву
Прокурор попросил Мосгорсуд пересмотреть приговор нападающему Александру Кокорину и полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:16
Общество
В России выявлено 5 482 новых случая коронавируса
За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 482, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Газета.Ru 03:34
Общество
Режим повышенной готовности в Заполярье продлили до 1 сентября
В Мурманской области режим повышенной готовности сохранится до 1 сентября.
Северпост 04:25
Единоборства
Чимаев и Фергюсон бросили вызов Макгрегору, Конор согласился
Allboxing.ru вчера в 22:29
Экономика
Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»
Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
РБК 03:21