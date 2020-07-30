"Сбербанк" планирует в 2020 году выплатить дивиденды по итогам прошлого года, обновленный прогноз банка это учитывает. Об этом в ходе телефонной конференции сообщила старший вице-президент, руководитель блока Финансы Александра Бурико.

«Сбербанк» планирует выплатить дивиденды за 2019 год

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