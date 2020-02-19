Экономика

DP.RUDP.RUСбербанк планируют внести в список стратегических предприятий

Сбербанк может войти в список стратегических предприятий. Об этом сообщил в среду заместитель главы Минфина Владимир Колычев, его слова приводит ТАСС. По его словам, прибыль Сбербанка за 2019 год может составить около 1 трлн рублей.
Читать в источнике
Комментировать
Владимир Колычев
Пока Сбербанк не подвел итогов. По нашим ожиданиям, около триллиона прибыли будет у Сбербанка, соответственно 50% от прибыли перечисляется акционерам. Контрольный пакет сейчас у ЦБ… Да, 250 миллиардов рублей.
— Владимир Колычев, русский писательПРАЙМ 03:33
с чего всё началось

Правительство не обсуждает внесение Сбербанка в список стратегических предприятий

Правительство РФ не обсуждает внесение Сбербанка в список стратегических предприятий, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
ТАСС05:25

Подробнее о событии

Минфин считает, что Сбербанк сможет достичь цели в 1 трлн рублей прибыли в 2020 году

ТАСС05:22

Минфин предсказал достижение Сбербанком прибыли около 1 трлн рублей

Известия05:37

Минфин исключил планы внести Сбербанк в список стратегических предприятий

РБК07:28

Правительство может включить Сбербанк в список стратегических предприятий

Вести.Ru04:00

Кабмин не обсуждает внесение Сбербанка в список стратегических предприятий

News.ru06:48

Сбербанк хотят включить в число стратегических предприятий

Национальная служба новостей04:35

Сбербанк может стать стратегическим предприятием – Минфин

Накануне.Ru03:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

РИА Новости 11:01
Экономика

Титов попросил Минобороны отдать подрядчикам долги на 34 млрд рублей

По подсчетам аппарата господина Титова, размер непогашенных долгов составляет минимум 34 млрд руб. В отправленном 2 февраля письме бизнес-омбусмен пожаловался господину Цаликову на "множество неурегулированных невыплат" подрядчикам со стороны предприятий ликвидированного несколько лет назад Федерального агентства специального строительства (Спецстрой).
Коммерсантъ 02:01
Авто

КамАЗ показал беспилотный грузовик «Челнок»

Отечественное предприятие оформило патент на свой новый автономный грузовик с электрической силовой установкой.
SpeedMe вчера в 07:38
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Общество

Путин оправдал затраты на арт-парк в Петербурге: «Для Питера не жалко»

На встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым президент Владимир Путин сказал, что федеральному бюджету этот проект обошёлся «не так безобидно».
Говорит Москва 10:59
Происшествия

Пассажиры Diamond Princess в Японии покидают борт судна

Как ранее сообщили медицинские власти Японии, всем остающимся на лайнере пассажирам, у которых тест на коронавирус покажет отрицательный результат, будет разрешено сойти на берег в течение среды и четверга.
Интерфакс 00:20
Происшествия

Под Челябинском задержан экс-директор машиностроительного завода

В Миассе задержан бывший руководитель машиностроительного завода.
REGNUM 00:44
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости 10:09
Общество

Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС

Газета.Ru 10:31
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК 17 февраля в 09:54
Армия и оружие

Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева

Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
RT на русском вчера в 06:17
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов

Российская газета вчера в 17:05
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
РИА Новости 07:10
Энергетика

Миллер и Зеле обсудили «Северный поток-2»

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и руководитель OMV AG (Австрия) Райнер Зеле провели рабочую встречу в Москве, такое сообщение распространила пресс-служба российской компании.
Вестник Кавказа 10:59
Происшествия

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Общество

В Совфеде ответили на жалобы Якубовича о пенсии

В Совете Федерации ответили на жалобы Леонида Якубовича на пенсию в 23 тыс. рублей.
Piter.tv 11:27
Общество

Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Российская газета 05:01
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Кино

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Piter.tv 01:51
Общество

ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис

Как уточнили в ФСБ, 13 февраля с сервиса поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, включая суды и детские сады Петродворцового района города.
РБК 11:57
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
ТАСС вчера в 04:42
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Происшествия

В Керчи задержали подростков, готовивших теракты

Силовики пресекли подготовку террористических актов в двух образовательных учреждениях. Задержаны два подростка 2003 и 2004 годов рождения.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 09:38
Политика

Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Народные новости 11:26
Биатлон

Логинов допустил пять промахов в индивидуальной гонке ЧМ

Pravda.Ru 09:04
Игры

GTA IV вернут в Steam 19 марта в виде полного издания

Вес полной GTA IV составит 22 Гб, а для тех у кого игра уже есть, придётся загрузить 6 Гб.
The GEEK 08:58
Общество

В Иране умерли двое заражённых коронавирусом

Советник министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Реза Вахабзаде сообщил о смерти двух человек, заражённых новым типом коронавируса COVID-2019.
RT на русском 11:25
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс 09:24
Происшествия

На Ставрополье школьница убила бабушку за замечание о плохой уборке

КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 07:14
Экономика

Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Коммерсантъ 05:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Колычев
Русский писатель
Русский писатель, автор детективов, боевиков, криминальных повестей и романов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное