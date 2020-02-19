Правительство РФ не обсуждает внесение Сбербанка в список стратегических предприятий, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.

с чего всё началось

Пока Сбербанк не подвел итогов. По нашим ожиданиям, около триллиона прибыли будет у Сбербанка, соответственно 50% от прибыли перечисляется акционерам. Контрольный пакет сейчас у ЦБ… Да, 250 миллиардов рублей.

Сбербанк может войти в список стратегических предприятий. Об этом сообщил в среду заместитель главы Минфина Владимир Колычев, его слова приводит ТАСС. По его словам, прибыль Сбербанка за 2019 год может составить около 1 трлн рублей.

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