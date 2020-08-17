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Банки.ру
Банки.ру

Сбербанк подал документы для регистрации офиса в Абу-Даби

Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби — столице Объединенных Арабских Эмиратов и одноименного эмирата.В источнике
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ИА Красная Весна

Сбербанк подал документы на регистрацию отделения в Абу-Даби

ИА Красная Весна02:57
Интерфакс

Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби

Интерфакс03:09
Банки.ру

Сбербанк подал документы для регистрации офиса в Абу-Даби

Банки.ру03:01
Известия

Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в ОАЭ

Известия04:04
Вестник Кавказа

Сбербанк регистрирует офис в Абу-Даби

Вестник Кавказа02:53
ПРАЙМ

Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби

ПРАЙМ02:41
ТАСС

Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби

ТАСС02:22

«Аэрофлот» сравнил нынешние цены на авиабилеты с временами СССР

Дешевых авиабилетов в Советском Союзе никогда не было — средней зарплаты в то время не хватило бы даже на полбилета на рейс Москва — Нью-Йорк, рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".
«Аэрофлот» сравнил нынешние цены на авиабилеты с временами СССР
РИА Новости08:46
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РФС заменил ассистента главного арбитра матча между «Зенитом» и ЦСКА

Ассистент главного арбитра матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и ЦСКА Арам Петросян получил травму и не сможет работать на данной игре, сообщает пресс-служба РФС.
РИА Новости08:42

В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку

В служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен "жучок" - в этой связи 17 августа в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.
Газета.Ru10:47
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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Радий Хабиров подтвердил, что встреча с защитниками Куштау сорвалась

Яппаров был нашим защитником, а не активистом, — продолжает Габбасов, — он также является действующим адвокатом задержанных на Куштау активистов, жителей села Урняк, которым, несмотря на слова Хабирова, сегодня начали выносить по 7-15 суток ареста.
Эхо Москвы в Уфе09:20
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Мишустин назвал безобразием ситуацию с обустройством погранпереходов

Премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения временного пункта пропуска у недавно построенного моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ заявил о низкой эффективности программы по строительству и модернизации пунктов погранпереходов.
Российская газета05:57