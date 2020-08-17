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Интерфакс
Интерфакс

Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби

Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), сообщил журналистам через пресс-службу зампред правления банка Анатолий Попов. По его словам, в Сбербанке хотели бы открыть этот офис до конца года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби

Сбербанк России подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби и рассчитывает открыть офис в ОАЭ до конца 2020 года, сообщил журналистам зампредседателя правления банка Анатолий Попов.
ТАСС02:22
Подробнее о событии
Известия

Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в ОАЭ

Известия04:04
Вестник Кавказа

Сбербанк регистрирует офис в Абу-Даби

Вестник Кавказа02:53
Банки.ру

Сбербанк подал документы для регистрации офиса в Абу-Даби

Банки.ру03:01
ИА Красная Весна

Сбербанк подал документы на регистрацию отделения в Абу-Даби

ИА Красная Весна02:57
Интерфакс

Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби

Интерфакс03:09
ПРАЙМ

Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби

ПРАЙМ02:41
ТАСС

Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби

ТАСС02:22

В Петербурге нашли тело бывшего чиновника Смольного

Санкт-Петербург, 17 августа 2020, 10:38 — REGNUM В одном из спальных районов Петербурга утром в понедельник, 17 августа, найдено тело 54-летнего мужчины, которые ранее работал главой аппарата бывшего вице-губернатора Михаила Мокрецова.
REGNUM03:38
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В Орловской области возбудили дело после ДТП с пятерыми погибшими

МВД Орловской области возбудило уголовное дело по факту столкновения трёх легковых автомобилей на 320-м км автодороги М-2 «Крым», в результате которого погибли пять человек и один госпитализирован.
RT на русском17:15
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Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске

Переговоры с Путиным Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, "в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне".
RT на русскомвчера в 11:47
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Дарья Мороз уходит из МХТ имени Чехова

О причинах своего ухода Мороз не сообщает, однако ходят слухи, что Дарья не смогла ужиться с новым руководителем МХТ Сергеем Женовачем, который пришел на смену Олегу Табакову, руководившему театром 18 лет.
Paparazzi.ruвчера в 14:52
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
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Huawei Mate 40 получит камеру на 50 Мп

Что касается стандартного Mate 40, то он получит основную камеру с модулями 8, 20 и 50 Мп, батарею емкостью 4300 мАч, а также дисплей 6,67 дюйма с кадровой частотой 90 Гц и загнутым на боковые кромки дисплеем.
Evo-rus.comвчера в 11:16
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Корнилов: Тихановской осталось взять титул «почетного святого»

Политолог Владимир Корнилов, комментируя выступление Тихановской обратил внимание на то, как быстро она поменяла свое решение уйти из политики и заняться детьми, нескромно решив вдруг стать национальным лидером.
Infox.ru03:12