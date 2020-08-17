Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби
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Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), сообщил журналистам через пресс-службу зампред правления банка Анатолий Попов. По его словам, в Сбербанке хотели бы открыть этот офис до конца года.В источнике
С чего всё началось
Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби
Сбербанк России подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби и рассчитывает открыть офис в ОАЭ до конца 2020 года, сообщил журналистам зампредседателя правления банка Анатолий Попов.
ТАСС02:22
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