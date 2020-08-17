Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби

Сбербанк подал документы на регистрацию офиса в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), сообщил журналистам через пресс-службу зампред правления банка Анатолий Попов. По его словам, в Сбербанке хотели бы открыть этот офис до конца года.