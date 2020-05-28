Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Это последний крупный банк в России, который не был подключен к системе.
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с чего всё началось

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей

Ранее в Сбербанке сообщали, что кредитная организация планирует подключить всех клиентов к СБП к началу июня. Как сообщалось ранее, Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей и успешно осуществил пилотные переводы.
ТАСС28 мая в 04:37

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Сбербанк последним подключил Систему быстрых платежей. Как переводить бесплатно?

Телеканал 360°29 мая в 08:02

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РБК28 мая в 07:47

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Интерфакс28 мая в 04:53

В Сбербанке подтвердили подключение клиентов к СБП

Известия28 мая в 08:07

Сбербанк подключил свою сеть к системе быстрых платежей

RT на русском28 мая в 05:03

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Коммерсантъ28 мая в 06:51

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей

ТАСС28 мая в 04:37
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