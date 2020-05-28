Экономика
КоммерсантъСбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Это последний крупный банк в России, который не был подключен к системе.
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с чего всё началось
Ранее в Сбербанке сообщали, что кредитная организация планирует подключить всех клиентов к СБП к началу июня. Как сообщалось ранее, Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей и успешно осуществил пилотные переводы.ТАСС28 мая в 04:37
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Сбербанк последним подключил Систему быстрых платежей. Как переводить бесплатно?
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