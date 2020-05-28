Ранее в Сбербанке сообщали, что кредитная организация планирует подключить всех клиентов к СБП к началу июня. Как сообщалось ранее, Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей и успешно осуществил пилотные переводы.

с чего всё началось

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Это последний крупный банк в России, который не был подключен к системе.

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 9,1K

Общество Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления. 1,3K

Космос Экипаж Crew Dragon перешел на МКС Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию. 940

Общество Кабмин определил правила выплат волонтерам Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты. 126

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,6K

Происшествия Губернатор Миннесоты принёс извинения пострадавшим журналистам Губернатор Миннесоты Тим Уолз принёс извинения журналистам, которые были задержаны и на которых нападали полицейские в ночь на воскресенье, 31 мая. 4

Общество Попова исключила одномоментное снятие ограничений Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 209

Политика Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости. 1,1K

Общество Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва". 1

Происшествия В ингушской Сунже отменен режим КТО Режим контртеррористической операции (КТО) отменен в ингушском городе Сунже, после того как там во время спецоперации были ликвидированы два боевика, сообщил региональный оперативный штаб. 1K

Кино Фавро опубликовал отвергнутые эскизы малыша Йоды Варианты ранних разработать опубликованы на официальном twitter-аккаунте Discussing Film.

Общество Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT. 16

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 45

Происшествия Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР). 34