Экономика
КоммерсантъСбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Это последний крупный банк в России, который не был подключен к системе.
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Общество
Власти Москвы сообщили о неготовности отменить пропуска
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
Газета.Ru 10:49
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую сровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru 08:07
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
Общество
Собянин объяснил ужесточение масочного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил ужесточение масочного режима в столице.
Lenta.ru 10:56
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Культура
Лейбл BTS проводит конкурс талантов, чтобы найти новых звезд K-Pop
В июне звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment, которая продюсирует группу BTS, проведет шоу уже прошедших кастинг талантов, по результатам которого выберут следующих суперзвезд K-pop, сообщает South China Morning Post.
РИА Новости 26 мая в 22:19
Здоровье
Петербургским больницам, работающим с коронавирусом, грозит коллапс
Новых больниц для перепрофилирования почти не осталось, те что есть - переполнены.
Эхо Москвы 11:26
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Кино
Автор титров «Гарри Поттера» спрятал в них интимную сцену
Народные новости 08:48
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Футбол
РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал c Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 12:04
Общество
Москвичей предупредили о грозе с градом 29 мая
Москва 24 05:51
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM вчера в 08:53
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая.
Известия 26 мая в 10:47
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Общество
В Новосибирской области режим ограничений продлили до 30 июня
До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса.
Российская газета 02:49
Общество
Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия 11:51
Шоу-бизнес
Причиной развода Полины Гагариной назвали разницу в доходах
Недавно некоторые издания начали сообщать, что Полина Гагарина готовится к разводу с фотографом Дмитрием Исхаковым.
Bimru.ru вчера в 11:16
Экономика
ЦБ зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян
Уровень долговой нагрузки домохозяйств (объем обязательных платежей по кредитам к располагаемым доходам) на 1 апреля достиг 10,9% -- максимального значения за все время наблюдений.
Коммерсантъ 11:36
Общество
Академик РАН сообщил о вреде ношения масок и перчаток
Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс».
Слово и Дело 05:31
Политика
В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
Армия и оружие
Турецкий интерес в ливийской войне: Анкара защищает свои $ 25 млрд
За ПНС и ЛНА стоят внешние силы, поэтому, как отмечает сегодня, 28 мая, иорданское издание Al Bawaba, в этом регионе Северной Африки уже, по сути, развернулась новая опосредованная война (proxy war) на пространстве Большого Ближнего Востока.
Евразия Daily 04:48
Хоккей
ЦСКА подписал новый контракт с Дальбеком
Хоккейный клуб ЦСКА подписал новое соглашение с защитником Класом Дальбеком, информирует официальный сайт столичных «армейцев».
Чемпионат 11:58
Общество
Собянин объявил радикальное смягчение самоизоляции в Москве с 1 июня
С 1 июня в Москве откроется вся непродовольственная торговля, часть сферы услуг, москвичам разрешат гулять по графику, завил на онлайн-встрече с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
Общество
Россия предоставила ВОЗ восемь разработок вакцин от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения получила от России восемь вакцин для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Радио Комсомольская правда 11:59
Наука
Солнечный свет убивает коронавирус за 15 минут
Яркий солнечный свет обладает разрушительными свойствами для вирусных частиц SARS-CoV-2, которые провоцируют развитие болезни COVID-19.
NewInform 04:52
Политика
Россия ждет ответ Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара
Грузия не дала ответ на ноту России по поводу возможности посещения биологической лаборатории имени Ричарда Лугара российскими экспертами.
Газета.Ru 26 мая в 16:25
Политика
В Госдуме ответили на советы экс-посла США о водной блокаде Крыма
Рекомендации бывшего посла США на Украине Джона Хербста киевским властям продолжить водную блокаду Крыма являют собой запредельный цинизм.
Российская газета 08:15