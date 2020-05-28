Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Это последний крупный банк в России, который не был подключен к системе.

Шоу-бизнес Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую сровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.

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Здоровье Петербургским больницам, работающим с коронавирусом, грозит коллапс Новых больниц для перепрофилирования почти не осталось, те что есть - переполнены.

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Хоккей ЦСКА подписал новый контракт с Дальбеком Хоккейный клуб ЦСКА подписал новое соглашение с защитником Класом Дальбеком, информирует официальный сайт столичных «армейцев».

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