Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Это последний крупный банк в России, который не был подключен к системе.
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Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей

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