Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Это последний крупный банк в России, который не был подключен к системе.
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Сбербанк подключил свою сеть к системе быстрых платежей

RT на русском05:03

Сбербанк подключил всех своих клиентов к Системе быстрых платежей

РБК07:47

В Сбербанке подтвердили подключение клиентов к СБП

Известия08:07

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Коммерсантъ06:51

Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей

Lenta.ru08:52

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей

ТАСС04:37

Сбербанк расширяет присутствие в СБП

BIS Journalвчера в 02:58
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Происшествия

Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве

Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Интерфакс 06:06
Общество

Собянин предложил прогулки в Москве по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Футбол

Футболист сборной России связал агрессию на поле с жизнью в Чечне

Футболист сборной России Федор Кудряшов заявил, что во время выступления в Чечне получал большое количество желтых и красных карточек, в том числе из-за особого уклада жизни в республике.
РБК 07:55
Единоборства

Макгрегор объяснил, почему является величайшим бойцом в истории

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал себя величайшим бойцом в истории MMA.
Metaratings 06:29
Общество

Судно для достройки «Северного потока-2» вышло с базы

Российское судно «Академик Черский», способное достроить газопровод Северный поток-2, вышло из немецкого порта Мукран и встало на якорь в пяти километрах от него, свидетельствуют данные порталов за слежением морского трафика Vesselfinder и Marine Traffic.
Lenta.ru 06:54
Общество

Москвичей обяжут оформлять пропуска для поездок в магазины

Немерюк уточнил, что с 1 июня цифровой пропуск необходимо будет оформлять только при выезде в магазины на общественном транспорте.
Газета.Ru 08:19
Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 26 мая в 16:42
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Общество

Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
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Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
Российская газета 08:32
Общество

Верховный суд разъяснил вопросы о прекращении обязательств

Верховный суд (ВС) России подготовил проект постановления пленума, касающийся вопросов прекращения гражданско-правовых обязательств.
Коммерсантъ 08:25
Общество

Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин о коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 08:46
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Армия и оружие

Швыткин: ни о какой переброске МиГ-29 Россией в Ливию речи не идет

NewInform 07:45
Общество

Стало известно, какой может быть вторая волна коронавируса в России

Вторая волна коронавирусной инфекции в России может быть менее выраженной и затронет те регионы, где меньшее число заболевших.
ИА Красная Весна 08:29
Транспорт

РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции

РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Футбол

«А остальные там топ?» Шейдаев ответил на слова Мостового об уходе Гулиева из «Спартака»

Позже Шейдаев опубликовал скриншот со словами Александра Мостового о том, что уход Гулиева не станет потерей для «Спартака».
Чемпионат 07:44
Армия и оружие

Время расплаты приближается: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 08:39
Шоу-бизнес

Елена Воробей продает квартиру в Черногории

Елена с горечью и сожалением рассказала, что вынуждена выставить на продажу свою квартиру возле моря в Черногории.
Bimru.ru 08:21
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Политика

Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
Армия и оружие

Российский конвой в Сирии забросали большими камнями с моста

Lenta.ru 07:51
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Общество

В Москве уровень смертности от COVID-19 составляет 1,4%

"Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным ковидом, даже при полном отсутствии пневмонии)".
Российская газета 08:34
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Здоровье

Стало известно, когда жителям Владимира могут разрешить гулять

Шохин отметил, что первый этап снятия ограничений начнется в ближайшие пару дней. Горожанам разрешат гулять и заниматься спортом на улице.
Губерния-33 06:48
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Общество

Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
Общество

Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице

Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 10:28
Общество

Россельхознадзор подаст иск из-за сообщений о вымогательстве

В Россельхознадзоре опровергли информацию о якобы имевшем место вымогательстве денег у польской компании «Млековита» со стороны главы федеральной службы Сергея Данкверта.
RT на русском 07:47
Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
1,3K
Авто

Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России

Nissan планирует сосредоточиться на основных моделях и к концу 2023 г. полностью прекратить производство грузовиков и старых моделей, объявили топ-менеджеры.
Ведомости 06:08
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