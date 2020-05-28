Экономика
КоммерсантъСбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Это последний крупный банк в России, который не был подключен к системе.
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Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания 06:10
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг
Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за хакерской атаки на бундестаг, в участии в которой подозревают россиянина.
РБК 08:13
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Общество
Жителей столичного региона предупредили о ливнях с градом и грозах
Вечерняя Москва вчера в 09:37
Единоборства
Гэтжи рассказал, как намерен действовать в бою с Нурмагомедовым
RT на русском 03:05
Космос
Запуск ракеты Маска Falcon 9 с космонавтами на борту отменён
Астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли должны были быть доставлены ракетой Falcon 9 производства компании SpaceX Илона Маска на международную космическую станцию в рамках экспериментальной миссии Demo-2.
Tochka Zрения вчера в 18:22
Общество
Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе.
РБК 05:45
Происшествия
У фигурантки дела «Нового величия» заподозрили коронавирус
Люблинский суд Москвы в очередной раз не смог начать прения сторон по громкому делу семерых участников «Нового величия».
BFM.ru 07:43
Общество
Севастополь ужесточит правила въезда для прибывающих из ряда регионов
Севастополь ужесточает правила въезда для приезжих из неблагоприятных по коронавирусу регионов, теперь среди требований – наличие теста об отсутствии инфекции, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
РИА Новости 07:07
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
Авто
Nissan уводит из России автомобили Datsun
Nissan снимет с российского рынка автомобили под брендом Datsun, сообщила компания.
Ведомости 07:29
Экономика
Кипрский суд арестовал активы группы ИСТ Несиса на 8 млрд рублей
Арестованы активы кипрских холдинговых компаний группы ИСТ на 8 млрд руб. без привязки к конкретным, пояснил он.
Ведомости 01:05
Армия и оружие
Военный политолог назвал супероружие России, способное «обнулить» США
Военный политолог назвал супероружие России, способное "обнулить" США.
Piter.tv 02:31
Общество
В правительство направили предложение о выплатах на детей до 17 лет
В правительство направлено предложение о расширении поддержки на семьи с детьми до 17 лет, заявила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Rambler News Service вчера в 08:09
Кино
Отменённый сериал по «Тёмной башне» был распланирован на три сезона
В новом интервью шоураннер отменённого сериала по «Тёмной башне» Стивена Кинга для Amazon рассказал о том, что проект уже был распланирован на три сезона вперёд.
Игромания.ру вчера в 12:09
Футбол
Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»
Футболист Михаил Меркулов сообщил в своем Instagram об уходе из екатеринбургского "Урала", сопроводив сообщение сценой из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната".
РИА Новости 07:17
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной
РИА Новости вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания вчера в 09:18
Общество
МВД проверяет сообщения о вымогательстве денег у зарубежной компании
Главное управление МВД по Москве начало проверку заявления от представителя зарубежной компании о якобы вымогательстве денег за снятие ограничений на поставки продукции в Россию.
RT на русском 07:56
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
Политика
Экс-глава Чувашии находится в реанимации в Петербурге
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга.
News.ru вчера в 11:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте
Интерфакс 07:44
Общество
Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта на 28 мая
К 28 мая число инфицированных коронавирусом в Тульской области увеличилось до 3 532 человек.
Тульская пресса 05:10
Армия и оружие
Украинский генерал заявил о сорванной военной агрессии России
Украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что пандемия коронавирусной инфекции стала препятствием для военной агрессии, которую Россия якобы планировала весной 2020 года.
Военное дело 07:25