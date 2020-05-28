Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Читать в источнике
Комментировать98

Подробнее о событии

Сбербанк подключил свою сеть к системе быстрых платежей

RT на русском05:03

Сбербанк подключил всех своих клиентов к Системе быстрых платежей

РБК07:47

В Сбербанке подтвердили подключение клиентов к СБП

Известия08:07

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Коммерсантъ06:51

Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей

Lenta.ru08:52

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей

ТАСС04:37

Сбербанк расширяет присутствие в СБП

BIS Journalвчера в 02:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Общество

Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

Известия 11:51
25
Политика

Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток

25 мая Догузова заявила, что рекомендации ее ведомства не выезжать за границу остаются в силе.
РБК 12:15
9
Общество

Парки в Подмосковье откроются для свободного посещения

Власти Подмосковья открывают для посещений парки региона.
ТАСС 12:10
5
Общество

В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
1,5K
Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
984
Общество

В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
8
Политика

Украина включила ДНР и ЛНР в план по децентрализации

Правительство Украины включило самопровозглашенные ДНР и ЛНР, которые Киев считает «временно оккупированными территориями» в перспективные планы по децентрализации.
Rambler News Service 11:55
Авто

Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota

Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.
Новые автомобили вчера в 01:31
8
Общество

Академик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток

Как сообщалось немногим ранее, по данным исследования социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по заказу министерства здравоохранения, подавляющее большинство опрошенных россиян - 83% - надевают маски при выходе из дома и в общественных местах.
Новые Известия 12:30
914
Политика

В Кремле оценили действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом

В Кремле высоко оценили работу столичных властей по противостоянию новому коронавирусу.
РИА Новости 06:23
85
Футбол

РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями

Роспотребнадзор согласовал c Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 12:04
13
Армия и оружие

Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту

На днях "Князь Владимир" завершил контрольный выход в море и прибыл в Северодвинск, на завод "Севмаш".
РИА Новости 10:24
2
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
196
Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

Ведомости 10:48
1,3K
Энергетика

«Газпром» остановил транзит газа через Польшу

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил РИА Новости, что это может быть связано с желанием «Газпрома» сбалансировать экспорт из-за переизбытка предложения.
Говорит Москва 26 мая в 05:42
2,4K
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
403
Гаджеты

Линейка смартфонов Honor 30 представлена в России

В России состоялась презентация флагманской линейки смартфонов Honor 30, в которую вошло три устройства Honor 30, Honor 30 Pro+ и Honor 30S.
MobiDevices 10:47
1
Общество

В Москве возобновляют плановую госпитализацию

Больницы Москвы с 1 июня начнут оказывать плановую медицинскую помощь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:10
Кино

Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

Культуромания 06:10
5
Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
1,7K
Футбол

Футболист Александр Анюков объявил о завершении карьеры

Накануне.Ru 07:14
2
Армия и оружие

В Китае Польшу назвали «самым важным инструментом США против России»

В Китае Польшу назвали "самым важным инструментом США против России". Об этом заявили журналисты портала "Феникс".
Piter.tv 06:06
12
Общество

В Новосибирской области режим ограничений продлили до 30 июня

До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса.
Российская газета 02:49
216
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
3,1K
Общество

Чубайс и Федермессер передали медикам в Дагестане тесты на COVID-19

Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс и автор проекта ОНФ "Регион Заботы", учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер в четверг передали первую партию из 20 тысяч тест-систем на коронавирусную инфекцию и средства индивидуальной защиты медикам Дагестана.
РИА Новости 09:30
23
Происшествия

В Тверской области полицейских заподозрили в превышении полномочий

Пять полицейских задержаны в Тверской области по подозрению в превышении должностных полномочий, по мнению следствия, они незаконно завладели алкоголем на 700 тысяч рублей у двух предпринимателей, сообщили СУ СКР по региону и УМВД по региону в четверг.
РИА Новости 12:20
8
Общество

Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
57
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
281
Технологии

Майское обновление Windows 10 уже доступно пользователям

В свежей сборке разработчики очень сильно изменили приложение фирменного голосового помощника Cortana, а также добавили ассистенты новые возможности.
Astera 10:20
351
Игры

Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
8
Как работают Яндекс.Новости?
Главное