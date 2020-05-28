Экономика

News102.ruNews102.ruСбербанк подключился с СБП: переводы стали бесплатными

Банк в конце прошлого года уже был оштрафован ЦБ за несвоевременное подключение к СБП согласно закону. Бесплатные переводы до 100 тысяч рублей по номеру телефона станут доступны десяткам миллионам клиентов Сбербанка.
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с чего всё началось

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей

Ранее в Сбербанке сообщали, что кредитная организация планирует подключить всех клиентов к СБП к началу июня. Как сообщалось ранее, Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей и успешно осуществил пилотные переводы.
ТАСС28 мая в 04:37

Подробнее о событии

Сбербанк последним подключил Систему быстрых платежей. Как переводить бесплатно?

Телеканал 360°29 мая в 08:02

Сбербанк подключил всех своих клиентов к Системе быстрых платежей

РБК28 мая в 07:47

В Сбербанке подтвердили подключение клиентов к СБП

Известия28 мая в 08:07

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Коммерсантъ28 мая в 06:51

Сбербанк подключил свою сеть к системе быстрых платежей

RT на русском28 мая в 05:03

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Интерфакс28 мая в 04:53

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей

ТАСС28 мая в 04:37
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Космос

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru 14:33
Шоу-бизнес

Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей

Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.
REGNUM 06:20
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Космос

Астронавты США на борту Crew Dragon сняли скафандры

Американские астронавты Даг Херли и Боб Бенкен сняли скафандры и в скором времени проведут испытания ручного управления вышедшего на орбиту корабля Crew Dragon.
Известия вчера в 18:48
4,5K
Общество

Псковский губернатор: По итогам недели мы вошли в 7 регионов с худшими коэффициентами распространения коронавируса

Эпидемиологическая ситуация в Псковской области за последние дни заметно ухудшилась, написал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Псковская Лента Новостей 15:09
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
9,2K
Шоу-бизнес

Песков прокомментировал новый образ с отпущенной бородой

Lenta.ru 29 мая в 15:01
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Религия

В Подмосковье разрешили посещать храмы

Известия 12:15
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Футбол

«Локомотив» попрощался с Семиным

Газета.Ru 02:11
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Футбол

Футболисты «Шахтера» обыграли киевское «Динамо» в чемпионате Украины

РИА Новости 12:18
Здоровье

Столица и пять областей Украины не готовы к ослаблению карантина

Показатели новых заражений в Киеве и еще пяти областях Украины не отвечают критериям следующего этапа ослабления карантина, 31 мая информирует пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
ИА Красная Весна 15:28
Общество

Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
1,3K
Авто

Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах

Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс вчера в 03:16
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Шоу-бизнес

Лоза посоветовал бедствующим артистам разгружать вагоны

Лоза считает, что у нынешней ситуации немало общего с Великой депрессией, когда все "пошли разгружать вагоны, несмотря на статус и звездность".
РЕН ТВ 09:52
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Гаджеты

Ice Universe назвал обои, способные вывести из строя смартфон

Как оказалось, есть изображения, при установке которых возникают проблемы. Примеры этих изображений показали в сети.
Astera 10:39
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Политика

В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
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Футбол

Санчо призвал к правосудию в деле о гибели Джорджа Флойда

На 57-й минуте встречи 20-летний британец удвоил преимущество своей команды и после гола продемонстрировал майку с надписью Правосудие для Джорджа Флойда.
Советский спорт 14:32
Общество

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
1,1K
Политика

В МИД назвали недопустимыми нападения полицейских на журналистов в США

В дипведомстве выразили обеспокоенность участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний журналистов, которые освещают протестные акции в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
РБК 10:02
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Космос

Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце

Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв сообщил о мощнейшей за последние три года вспышке на поверхности Солнца, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 29 мая в 11:07
7
Экономика

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 29 мая в 07:01
1,2K
Общество

Белорусы вышли на пикеты для выдвижения кандидатов на пост президента

News.ru 12:37
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Общество

Московскую соборную мечеть откроют 1 июня

Московскую соборную мечеть откроют для верующих 1 июня в тестовом режиме, заявил РИА Новости первый замглавы Духовного управления мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов.
РИА Новости 14:31
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
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Происшествия

Участник ЧЕ-2017 по плаванию на короткой воде погиб в авиакатастрофе

Участник чемпионата Европы-2017 по плаванию на короткой воде итальянец Фабио Ломбини погиб в результате крушения сверхлегкого самолета, сообщается на сайте Итальянской федерации плавания.
РИА Новости 14:34
Шоу-бизнес

Татуированный сын Елены Яковлевой озвучил причину развода с женой

В эфире шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Денис озвучил причину развода с супругой.
WMJ.ru 11:45
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Политика

Владимир Путин объявил день Парада Победы 24 июня нерабочим

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
АН Между строк вчера в 01:17
3,3K
Армия и оружие

Инженер-конструктор раскрыл возможности уникальной системы российских тральщиков

Ведущий инженер-конструктор российской компании «Регион» Роман Корольков рассказал о возможностях новой разработки – уникального аппарата для ликвидации подводных дронов.
Политическая Экспертиза 10:59
Шоу-бизнес

Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым

Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело 10:03
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