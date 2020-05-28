Ранее в Сбербанке сообщали, что кредитная организация планирует подключить всех клиентов к СБП к началу июня. Как сообщалось ранее, Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей и успешно осуществил пилотные переводы.

с чего всё началось

Банк в конце прошлого года уже был оштрафован ЦБ за несвоевременное подключение к СБП согласно закону. Бесплатные переводы до 100 тысяч рублей по номеру телефона станут доступны десяткам миллионам клиентов Сбербанка.

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