Экономика
Политика СегодняСбербанк подключит своих клиентов к Системе быстрых платежей
Окончательное полное подключение должно произойти до начала июня. Как сообщалось ранее, в 2019 году общее количество активных пользователей сервиса составило 54 млн человек, сообщает Коммерсантъ. На данный момент Системой быстрых платежей (СБП) пользуется 61 кредитная организация.
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Шоу-бизнес
Куклачев жестко ответил Иосифу Пригожину на слова о «бедных» артистах
Российский клоун и дрессировщик Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который возник вокруг продюсера Иосифа Пригожина.
ФАН 01:23
Общество
Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Общество
Собянин ужесточил масочный режим
Мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил масочный режим в столице, об этом он написал в своем блоге.
РИА Новости вчера в 19:08
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Здоровье
В Челябинской области произошел скачок заболеваемости COVID-19
На Южном Урале за сутки подтверждены 148 новых случаев коронавируса. Это самый большой прирост заболевших с начала пандемии.
Российская газета 02:47
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлерском шоу
Metaratings 02:45
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
Шоу-бизнес
«Наша история закончилась»: Евгения Лоза разводится с мужем
Евгения Лоза отметила, что их супружеская история закончилась.
Вести.Ru вчера в 15:24
Общество
Опубликованы правила прогулок в Москве с 1 июня
С понедельника 1 июня все жители столицы, включая пожилых граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, смогут выходить на прогулки и для занятий спортом.
Московский Комсомолец вчера в 13:17
Гаджеты
Представлен гибридный ноутбук HP EliteBook x360 830 G7
Megaobzor.com вчера в 06:05
Политика
Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобской политики
Бывший консультант польского МИД Маруиш Швидер в интервью изданию Mysl Polska рассказал о потерях Польши из-за русофобской политики.
Вечерний курьер 01:36
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
В ряде регионов России в связи с эпидемией коронавируса действует масочный режим, в рамках которого граждане обязаны носить индивидуальные средства защиты в общественном транспорте, магазинах и местах с большим скоплением людей.
Lenta.ru 01:24
Происшествия
Американцы митингуют против полицейского произвола
Тысячи американцев теперь уже и в других штатах выходят на улицы, блокируют дороги и требуют наказать стражей порядка, которые злоупотребили силой.
Вести.Ru 00:04
Шоу-бизнес
Коллеги и друзья Началовой не стали сдавать деньги на ее памятник
Недавно стало известно, что деньги на установку памятника никто из коллег и друзей певицы не сдавал.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:33
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Наука
Исследование: аэробика может заменить утренний кофе
Ученые пришли к выводу, что умеренное занятие аэробикой по утрам может легко заменить кофеин, давая такие же результаты когнитивного импульса.
ToDay News Ufa вчера в 23:57
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 26 мая в 12:36
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Происшествия
Пропавшую в Воронежской области 9-летнюю девочку нашли мертвой
В Воронежской области обнаружено тело 9-летней девочки, которая пропала 25 мая.
Kursk.com 02:33
Общество
Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских
Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу "Звезда", как избежать заражения коронавирусом при посещении парикмахерских.
РИА Новости вчера в 22:16
Экономика
В Ярославской области на кредитные каникулы ушли 1300 человек
Ярославль, 28 мая 2020, 08:23 — REGNUM В Ярославской области кредитные каникулы смогли получить 1301 человек.
REGNUM 01:23
Энергетика
Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США
Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
Интерфакс 01:45
Экономика
Курский регион не получит денег на снижение доходов бюджета
Курской области не достанется ничего. Это при том, что губернатор лично оценил потери бюджета в этом году в 10 миллиардов рублей.
Kurskcity.ru 26 мая в 22:48
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Общество
Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни
РИА Новости вчера в 11:42
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия
Директора саратовской школы подозревают в растрате 400 тысяч рублей
На основании подложных документов была необоснованно начислена и выплачена сумма в размере 461 тысячи 526 рублей.
Регион 64 01:22