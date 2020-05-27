Экономика

Политика СегодняПолитика СегодняСбербанк подключит своих клиентов к Системе быстрых платежей

Окончательное полное подключение должно произойти до начала июня. Как сообщалось ранее, в 2019 году общее количество активных пользователей сервиса составило 54 млн человек, сообщает Коммерсантъ. На данный момент Системой быстрых платежей (СБП) пользуется 61 кредитная организация.
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Сбербанк подключает своих клиентов к Системе быстрых платежей

RuNews24.ru02:37

Клиентам Сбербанка избрали меру подключения

Коммерсантъ26 мая в 14:26

В число крупнейших эквайеров Европы вошли пять российских банков

РБКвчера в 10:08

В Сбербанк Онлайн появились переводы по Системе быстрых платежей

ИА БанкИнформСервисвчера в 06:55

Сбербанк решил усложнить переводы через СБП

Саминвесторвчера в 04:01

Сбербанк расширяет присутствие в СБП

BIS Journalвчера в 02:58

Сбербанк подключится к системе быстрых платежей к концу текущей недели

ИА Красная Веснавчера в 13:33
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Шоу-бизнес

Куклачев жестко ответил Иосифу Пригожину на слова о «бедных» артистах

Российский клоун и дрессировщик Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который возник вокруг продюсера Иосифа Пригожина.
ФАН 01:23
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Общество

Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
1,4K
Общество

Собянин ужесточил масочный режим

Мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил масочный режим в столице, об этом он написал в своем блоге.
РИА Новости вчера в 19:08
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
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Здоровье

В Челябинской области произошел скачок заболеваемости COVID-19

На Южном Урале за сутки подтверждены 148 новых случаев коронавируса. Это самый большой прирост заболевших с начала пандемии.
Российская газета 02:47
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Кино

Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона

Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
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Единоборства

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлерском шоу

Metaratings 02:45
Политика

Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову

Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
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Шоу-бизнес

«Наша история закончилась»: Евгения Лоза разводится с мужем

Евгения Лоза отметила, что их супружеская история закончилась.
Вести.Ru вчера в 15:24
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Общество

Опубликованы правила прогулок в Москве с 1 июня

С понедельника 1 июня все жители столицы, включая пожилых граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, смогут выходить на прогулки и для занятий спортом.
Московский Комсомолец вчера в 13:17
24
Гаджеты

Представлен гибридный ноутбук HP EliteBook x360 830 G7

Megaobzor.com вчера в 06:05
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Политика

Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобской политики

Бывший консультант польского МИД Маруиш Швидер в интервью изданию Mysl Polska рассказал о потерях Польши из-за русофобской политики.
Вечерний курьер 01:36
43
Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

В ряде регионов России в связи с эпидемией коронавируса действует масочный режим, в рамках которого граждане обязаны носить индивидуальные средства защиты в общественном транспорте, магазинах и местах с большим скоплением людей.
Lenta.ru 01:24
9
Происшествия

Американцы митингуют против полицейского произвола

Тысячи американцев теперь уже и в других штатах выходят на улицы, блокируют дороги и требуют наказать стражей порядка, которые злоупотребили силой.
Вести.Ru 00:04
46
Шоу-бизнес

Коллеги и друзья Началовой не стали сдавать деньги на ее памятник

Недавно стало известно, что деньги на установку памятника никто из коллег и друзей певицы не сдавал.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:33
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Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
2,7K
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
4,1K
Наука

Исследование: аэробика может заменить утренний кофе

Ученые пришли к выводу, что умеренное занятие аэробикой по утрам может легко заменить кофеин, давая такие же результаты когнитивного импульса.
ToDay News Ufa вчера в 23:57
Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 26 мая в 12:36
1,3K
Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
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Происшествия

Пропавшую в Воронежской области 9-летнюю девочку нашли мертвой

В Воронежской области обнаружено тело 9-летней девочки, которая пропала 25 мая.
Kursk.com 02:33
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Общество

Врач рассказала, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерских

Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу "Звезда", как избежать заражения коронавирусом при посещении парикмахерских.
РИА Новости вчера в 22:16
Экономика

В Ярославской области на кредитные каникулы ушли 1300 человек

Ярославль, 28 мая 2020, 08:23 — REGNUM В Ярославской области кредитные каникулы смогли получить 1301 человек.
REGNUM 01:23
Энергетика

Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
Интерфакс 01:45
Экономика

Курский регион не получит денег на снижение доходов бюджета

Курской области не достанется ничего. Это при том, что губернатор лично оценил потери бюджета в этом году в 10 миллиардов рублей.
Kurskcity.ru 26 мая в 22:48
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
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Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни

РИА Новости вчера в 11:42
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия

Директора саратовской школы подозревают в растрате 400 тысяч рублей

На основании подложных документов была необоснованно начислена и выплачена сумма в размере 461 тысячи 526 рублей.
Регион 64 01:22
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