Окончательное полное подключение должно произойти до начала июня. Как сообщалось ранее, в 2019 году общее количество активных пользователей сервиса составило 54 млн человек, сообщает Коммерсантъ. На данный момент Системой быстрых платежей (СБП) пользуется 61 кредитная организация.

Сбербанк подключит своих клиентов к Системе быстрых платежей

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