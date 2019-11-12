Экономика
ФедералПрессСбербанк подключится к Системе быстрых платежей до конца года
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что до конца года организация не успеет подключиться к Системе бесконтактных платежей (СБП). Банк не сможет сделать это чисто физически, объясняет Греф.
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с чего всё началось
Сбербанк физически не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России до конца 2019 года. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф.ТАССвчера в 08:02
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Глава НСПК Владимир Комлев о системе быстрых платежей, эквайринге и картах «Мир»
Коммерсантъвчера в 17:49
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Жоау Мариу сломал палец на ноге
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Президент Украины хочет уйти от «минских договоренностей». Именно поэтому он так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
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Завершились съемки девятого «Форсажа»
Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.
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Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна России
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Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00