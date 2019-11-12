Экономика

ФедералПрессФедералПрессСбербанк подключится к Системе быстрых платежей до конца года

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что до конца года организация не успеет подключиться к Системе бесконтактных платежей (СБП). Банк не сможет сделать это чисто физически, объясняет Греф.
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с чего всё началось

Греф заявил, что Сбербанк не успеет до конца года подключиться к Системе быстрых платежей

Сбербанк физически не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России до конца 2019 года. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф.
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В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Lenta.ru вчера в 20:23
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К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update

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Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

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Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки BMW 3 серии (G20), 5 серии (G30) и 7 серии (G11), реализованные в период с января 2019 года по настоящее время.
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В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
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