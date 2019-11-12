Сбербанк физически не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России до конца 2019 года. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф.

с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что до конца года организация не успеет подключиться к Системе бесконтактных платежей (СБП). Банк не сможет сделать это чисто физически, объясняет Греф.

Сбербанк подключится к Системе быстрых платежей до конца года

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