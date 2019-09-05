Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября

Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
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Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября

Коммерсантъ03:17

Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок

Интерфаксвчера в 22:39

Греф рассказал, когда Сбербанк подключится к Cистеме быстрых платежей

News.ruвчера в 23:30

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Сбербанк не успеет подключиться к СБП в срок, заявил Греф

REGNUM01:27

Сбербанк начал процесс подключения к Системе быстрых платежей

Rambler News Serviceвчера в 22:12

Греф сообщил, что Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей к 1 октября

ТАССвчера в 22:12
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