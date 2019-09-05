Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября

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