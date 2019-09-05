Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк не успеет подключиться к СБП в срок, заявил Греф

Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября (сроку, до которого должны подключиться к СБП системно значимые банки), заявил 5 сентября глава банка Герман Греф на полях Восточного экономического форума.
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Сбербанк подключится к Системе быстрых платежей с опозданием

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Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября

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Сбербанк не успеет подключиться к СБП в срок, заявил Греф

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Греф сообщил, что Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей к 1 октября

ТАССвчера в 22:12
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 04:56, Вашингтон
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