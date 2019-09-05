Экономика
REGNUMСбербанк не успеет подключиться к СБП в срок, заявил Греф
Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября (сроку, до которого должны подключиться к СБП системно значимые банки), заявил 5 сентября глава банка Герман Греф на полях Восточного экономического форума.
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Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Политика
Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Общество
Глава ВТБ пока не планирует покупать Aurus из-за цены
РИА Новости 03:35
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Происшествия
ОНК просит проверить сотрудников «Крестов» после пыток в изоляторе
Представители Общественной наблюдательной комиссии Петербурга обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку возможных неправомерных действий временно исполняющего обязанности начальника следственного изолятора «Кресты» Никиты Ильина.
78.ru 00:30
Авто
Уникальные экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом
Десятки экземпляров уникальной техники гниют под открытым небом на задворках экспериментального цеха автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области.
Автоновости дня вчера в 15:24
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Футбол
Бэйл дисквалифицирован на один матч, апелляция «Реала» отклонена
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл пропустит один матч из-за удаления в матче второго тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:2). В этой игре он сделал дубль.
Спорт-Экспресс 02:56
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Футбол
Жена Кокорина уехала на море перед судом по УДО
Жена бывшего нападающего сборной России Александра Кокорина Дарья Валитова выложила в Instagram серию фотографий со своего отдыха.
Газета.Ru 02:50
Политика
Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Здоровье
Назван явный признак скорого инфаркта
Избыточная масса тела у мужчин в подростковом возрасте связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда (сердечного приступа) в возрасте до 65 лет, сообщила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.
Lenta.ru 00:42
Культура
Дима Билан объяснил желание не возвращаться в шоу «Голос»
Территория новостей 04:28
Экономика
Приморье и КНДР подпишут соглашение о сотрудничестве в туризме
Власти Приморья и департамент генуправления по туризму Северной Кореи подпишут соглашение о сотрудничестве в туристической сфере, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор региона Олег Кожемяко.
РИА Новости 02:14
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Происшествия
Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.
Lenta.ru 03 сентября в 08:09
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Хоккей
Бюджет «Автомобилиста» на сезон составляет 2 миллиарда рублей
Директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что бюджет команды на сезон составляет 2 миллиарда рублей.
Спорт-Экспресс 04:39
Политика
Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора, сообщает «РИА Новости».
Известия 04:49
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным высказывание о том, что Китай выступает в роли старшего брата для России.
Lenta.ru вчера в 19:41
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Происшествия
30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Японии
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
Газета.Ru 00:27
Политика
Украина обиделась на венгерского чиновника за слова о Донбассе
Отмечается, что представитель венгерского правительства использовал недопустимую риторику в своем выступлении, заявив о «кризисе гражданской войны» на Украине, в то время как Киев считает конфликт «актом российской агрессии».
Lenta.ru 03:25