Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября

Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, как того требовал Банк России (ЦБ), сообщил глава банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
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Греф прокомментировал ситуацию с подключением к системе быстрых платежей

РИА Новости07:09

ЦБ пригрозил штрафом за позднее подключение к СБП после заявления Грефа

РБК07:01

Сбербанк начал процесс подключения к Системе быстрых платежей

Rambler News Serviceвчера в 22:12

Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября

Коммерсантъ03:17

Греф рассказал, когда Сбербанк подключится к Cистеме быстрых платежей

News.ruвчера в 23:30

Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок

Интерфаксвчера в 22:39

Греф заявил, что Сбербанк готов к штрафу за неподключение к Системе быстрых платежей ЦБ

ТАСС07:08
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 07:52, Вашингтон
Политика

Путин назвал российский рынок лучшим для сбыта украинских товаров

Во время встречи с руководителем политсовета украинской политической силы «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком лидер РФ Владимир Путин отметил, что российский рынок является лучшим рынком сбыта для украинских товаров.
Журналистская правда 07:40
Общество

Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру

ТАСС вчера в 16:29
Театры

Владимир Машков поставит два спектакля в «Табакерке»

ИА InterMedia 07:35
Политика

Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Политика

Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости 06:31
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Политика

Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали

Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Политика

Минтранс подготовит преференции для авиакомпаний, летающих в ДФО

Минтранс РФ после поручений президента РФ Владимира Путина приступил к обсуждению механизма по преференциям для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 06:42
Общество

Скворцова оценила переход на четырехдневку в России

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на площадке Восточного экономического форума дала оценку предложению о введении четырехдневной рабочей недели в России, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:47
Происшествия

Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам

Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
REGNUM 03 сентября в 11:30
Происшествия

Участник инцидента с «Красой Росгвардии» изложил свою версию событий

РИА Новости вчера в 21:31
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Армия и оружие

Украинская разведка назвала 8 сценариев будущего страны: половина — военные

Скибицкий подчеркнул, что сейчас на Украине, по мнению разведки, происходит второй «военный» сценарий.
REGNUM 07:14
Кино

Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров

"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:42
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подешевели на 5%

Утром 5 сентября акции "Сургутнефтегаза" быстро дешевеют после ралли последних дней, трейдеры начали фиксировать прибыль на комментариях главы компании Владимира Богданова относительно недавно созданной дочерней структуры для инвестиций в ценные бумаги и последовавшего бурного роста акций "Сургутнефтегаза".
Интерфакс 04:14
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Политика

Почему Медведчук мешает Зеленскому

Владимир Зеленский хорошо осознает, что в стране есть только одна реальная оппозиция - это "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Вести.Ru 07:15
Экономика

НОВАТЭК уточнил сроки запуска «Арктик СПГ-2»

РБК 05:04
Армия и оружие

Эрдоган считает неприемлемым, что Турция не может иметь ядерное оружие

Турецкий лидер Тайип Эрдоган назвал неприемлемой ситуацию, когда одни страны обладают ядерным оружием, в то время как Турция не может заниматься его разработкой.
РИА Новости 05:45
Армия и оружие

ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года

По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Общество

Медведев поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.
Интерфакс 07:11
Политика

Путин пошутил про предельный возраст для президента

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Газета.Ru 05:27
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Футбол

«Зенит» платит самые большие премиальные в РПЛ

Игрокам питерской команды за победу получат по девять тысяч евро (почти 700 тысяч рублей).
Gazeta.SPb 07:02
Политика

Ростех разбирается с задержанием по запросу США сотрудника ОДК

Ростех разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка, сообщил журналистам в четверг представитель госкорпорации.
ТАСС 06:34
Интернет

Говорите громче, вас не слышно: исследователи опровергли миф о прослушке телефонов маркетологами

Одна из популярных теорий гласит, что маркетологи прослушивают смартфоны через Facebook, Twitter, YouTube и другие приложения, чтобы потом подсовывать пользователю контекстную рекламу.
Телеканал RTVI 05:49
Футбол

Глушаков попросил прощения за свои ошибки

Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков, ныне играющий в Чечне за "Ахмат", опубликовал в социальной сети пост, в котором просит прощения за грязь, окружавшую его на протяжении последних полутора лет.
Газета.Ru 07:27
Политика

Путин заявил о праве молодежи на протесты

Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату.
РБК 07:03
Общество

Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Политика

Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, и если Запад не окажет Анкаре обещанную помощь.
РИА Новости 05:54
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