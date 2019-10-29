Экономика

РБКРБКСбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.ru. В сообщении банка говорится, что он «разделяет и поддерживает стратегию» Mail.ru Group. Сбербанк намерен подписать соглашение о покупке доли до конца 2019 года.
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Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

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Сбербанк подписал соглашение о приобретении доли в совладельце Mail.ru Group

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Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru

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СМИ: Сбербанк хочет выкупить долю у Газпромбанка в Mail.ru

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Forbes04:04

Сбербанк подтвердил планы приобрести долю в Mail.ru

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Финансы

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По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
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Акции «Норникеля» обновили исторический максимум

Обыкновенные акции "Норильского никеля" выросли на 6,3% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторический максимум.
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Опрос: 16% россиян ошибочно думают о заразности псориаза

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Газета.Ru 04:05
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Премьеру «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили из-за пожаров

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Экс-премьер Дагестана признан виновным в растрате 41 млн рублей

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Суд арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата на два месяца

Читинский гарнизонный военный суд в понедельник, 28 октября, на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который, по данным следствия, застрелил восьмерых сослуживцев.
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Ученые открыли новое полезное свойство кофе

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Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК вчера в 17:00
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Эксперты предсказали рост социальных протестов в России

Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
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Минэкономразвития отказалось от предложенного Чубайсом налога

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Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
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В российском торговом центре девочку-подростка заставили раздеться

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«Спартак» намерен приобрести 20-летнего нападающего сборной Белоруссии

Сообщается, что минский клуб уже ведет переговоры по трансферу 20-летнего футболиста.
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