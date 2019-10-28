Экономика

РБКРБКСбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.ru. В сообщении банка говорится, что он «разделяет и поддерживает стратегию» Mail.ru Group. Сбербанк намерен подписать соглашение о покупке доли до конца 2019 года.
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Сбербанк подписал соглашение о приобретении доли в совладельце Mail.ru Group

ТАСС03:57

Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Интерфаксвчера в 13:40

Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru

РБК03:49

Сбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru

Ведомости03:48

СМИ: Сбербанк хочет выкупить долю у Газпромбанка в Mail.ru

Коммерсантъвчера в 15:10

Стало известно о планах Сбербанка выкупить у Газпромбанка долю акций Mail.ru

Lenta.ruвчера в 15:19

Bloomberg узнал о возможной покупке Сбербанком доли в Mail.ru

Forbesвчера в 14:42
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Общество

В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском вчера в 09:18
Здоровье

В Тюменской области ограничили продажу рыбы из-за гаффской болезни

Власти Тюменской области приняли решение запретить в регионе несанкционированную продажу рыбы из-за вспышки в деревне Ачиры гаффской болезни.
News.ru 26 октября в 08:53
Технологии

В России создали биоразлагаемый пластик из крахмала

Российские ученые создали пластик, который полностью разлагается в природе после использования.
МИР 24 вчера в 05:45
Армия и оружие

ЛНР обвинила Киев в размещении военной техники в Золотом вместо ее отвода

В зоне группировки "Север", по данным Киева, обстрелы проводились из пулеметов и гранатометов у четырех населенных пунктов, в том числе и в районе Золотого.
Интерфакс 03:53
Происшествия

В Барнауле порывом ветра перевернуло остановку с людьми

По данным канала «Инцидент Барнаул», где опубликованы видео с авторегистратороа, в Барнауле порывом ветра перевернуло автобусную остановку вместе с людьми.
REGNUM 03:48
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Три человека скончались после вечеринки в Москве.
Известия 03:12
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

REGNUM вчера в 14:47
Происшествия

Суд арестовал солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

Коммерсантъ вчера в 02:31
Политика

Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Армия и оружие

США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии

Газета.Ru вчера в 17:02
Энергетика

Минск ищет замещение российской нефти

Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
BFM.ru 03:10
Финансы

Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
РИА Новости 01:50
Наука

Ученые открыли новое полезное свойство кофе

Российская газета вчера в 23:10
Политика

В США хотят исключить из-под пошлин товары из Китая на $34 миллиарда

Торговый представитель США со следующего месяца начнёт рассмотрение вопроса о продлении для ввозимых из Китая товаров на сумму 34 миллиарда долларов в год исключения из-под пошлин, сообщает офис торгового представителя в понедельник.
РИА Новости вчера в 17:33
Гаджеты

Apple презентовала наушники AirPods Pro

Реальное время вчера в 16:31
Шоу-бизнес

Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Авто

Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение

По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.
Ladaonline 01:43
Авто

Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России

Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
ToDay News Ufa вчера в 09:18
Экономика

«Ъ»: экономисты впервые оценили потери россиян от продовольственных контрсанкций

Отказ от санкционных продуктов стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год в ценах 2013 года, к такому выводу пришли экономисты, пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 03:23
Теннис

Наоми Осака снялась с Итогового чемпионата WTA

GoTennis.ru 03:12
Политика

В Раде рассказали о возвращении фашизма на Украину

Lenta.ru вчера в 18:39
Фигурное катание

Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 01:12
Происшествия

Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

Роженица из Екатеринбурга разбилась насмерть, выпав из окна роддома №40.
ТАСС 01:46
Происшествия

Российская туристка впала в кому в Турции

Российская туристка госпитализирована в больницу турецкой Антальи с подозрением на инфаркт головного мозга, сообщает в понедельник в фейсбуке Генконсульство РФ в Анталье.
Интерфакс вчера в 09:32
Хоккей

Малкин оправдался за американский паспорт

ТВ Центр 03:18
Общество

Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации

Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
РБК вчера в 18:44
Общество

Депутат гордумы Екатеринбурга оказался уклонистом от армии

Прокуратура Свердловской области проводит проверку по информации об уклонении от службы в армии депутата городской думы Екатеринбурга.
URA.Ru 03:20
Происшествия

Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Экономика

«Магнит» сократил планы по открытию магазинов «у дома»

Торговая сеть "Магнит" снизила прогноз по открытию магазинов формата "у дома" в текущем году с 1500 торговых точек до примерно 1200 (с учетом закрытий), говорится в квартальном отчете ритейлера.
Интерфакс 03:22
Происшествия

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

РИА Новости вчера в 23:04
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