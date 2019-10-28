Экономика
РБКСбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.ru. В сообщении банка говорится, что он «разделяет и поддерживает стратегию» Mail.ru Group. Сбербанк намерен подписать соглашение о покупке доли до конца 2019 года.
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Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Здоровье
В Тюменской области ограничили продажу рыбы из-за гаффской болезни
Власти Тюменской области приняли решение запретить в регионе несанкционированную продажу рыбы из-за вспышки в деревне Ачиры гаффской болезни.
Технологии
В России создали биоразлагаемый пластик из крахмала
Российские ученые создали пластик, который полностью разлагается в природе после использования.
Армия и оружие
ЛНР обвинила Киев в размещении военной техники в Золотом вместо ее отвода
В зоне группировки "Север", по данным Киева, обстрелы проводились из пулеметов и гранатометов у четырех населенных пунктов, в том числе и в районе Золотого.
Происшествия
В Барнауле порывом ветра перевернуло остановку с людьми
По данным канала «Инцидент Барнаул», где опубликованы видео с авторегистратороа, в Барнауле порывом ветра перевернуло автобусную остановку вместе с людьми.
Происшествия
Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве
Три человека скончались после вечеринки в Москве.
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
Происшествия
Суд арестовал солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Энергетика
Минск ищет замещение российской нефти
Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
Финансы
Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
Наука
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Политика
В США хотят исключить из-под пошлин товары из Китая на $34 миллиарда
Торговый представитель США со следующего месяца начнёт рассмотрение вопроса о продлении для ввозимых из Китая товаров на сумму 34 миллиарда долларов в год исключения из-под пошлин, сообщает офис торгового представителя в понедельник.
Гаджеты
Apple презентовала наушники AirPods Pro
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Авто
Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение
По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.
Авто
Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
Экономика
«Ъ»: экономисты впервые оценили потери россиян от продовольственных контрсанкций
Отказ от санкционных продуктов стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год в ценах 2013 года, к такому выводу пришли экономисты, пишет "Коммерсантъ".
Теннис
Наоми Осака снялась с Итогового чемпионата WTA
Политика
В Раде рассказали о возвращении фашизма на Украину
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Происшествия
Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге
Роженица из Екатеринбурга разбилась насмерть, выпав из окна роддома №40.
Происшествия
Российская туристка впала в кому в Турции
Российская туристка госпитализирована в больницу турецкой Антальи с подозрением на инфаркт головного мозга, сообщает в понедельник в фейсбуке Генконсульство РФ в Анталье.
Хоккей
Малкин оправдался за американский паспорт
Общество
Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации
Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
Общество
Депутат гордумы Екатеринбурга оказался уклонистом от армии
Прокуратура Свердловской области проводит проверку по информации об уклонении от службы в армии депутата городской думы Екатеринбурга.
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Экономика
«Магнит» сократил планы по открытию магазинов «у дома»
Торговая сеть "Магнит" снизила прогноз по открытию магазинов формата "у дома" в текущем году с 1500 торговых точек до примерно 1200 (с учетом закрытий), говорится в квартальном отчете ритейлера.
Происшествия