Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.ru. В сообщении банка говорится, что он «разделяет и поддерживает стратегию» Mail.ru Group. Сбербанк намерен подписать соглашение о покупке доли до конца 2019 года.

Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru

Происшествия В Барнауле порывом ветра перевернуло остановку с людьми По данным канала «Инцидент Барнаул», где опубликованы видео с авторегистратороа, в Барнауле порывом ветра перевернуло автобусную остановку вместе с людьми.

Политика Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.

Энергетика Минск ищет замещение российской нефти Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.

Финансы Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.

Политика В США хотят исключить из-под пошлин товары из Китая на $34 миллиарда Торговый представитель США со следующего месяца начнёт рассмотрение вопроса о продлении для ввозимых из Китая товаров на сумму 34 миллиарда долларов в год исключения из-под пошлин, сообщает офис торгового представителя в понедельник.

Авто Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.

Экономика «Ъ»: экономисты впервые оценили потери россиян от продовольственных контрсанкций Отказ от санкционных продуктов стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год в ценах 2013 года, к такому выводу пришли экономисты, пишет "Коммерсантъ".

Фигурное катание Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.

Происшествия Российская туристка впала в кому в Турции Российская туристка госпитализирована в больницу турецкой Антальи с подозрением на инфаркт головного мозга, сообщает в понедельник в фейсбуке Генконсульство РФ в Анталье.

Общество Депутат гордумы Екатеринбурга оказался уклонистом от армии Прокуратура Свердловской области проводит проверку по информации об уклонении от службы в армии депутата городской думы Екатеринбурга.

Происшествия Под Новосибирском произошло сильное землетрясение Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.