Экономика

BFM.ruBFM.ruСбербанк собирается купить долю в Mail.ru Group

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники Bloomberg, речь идет о 20% голосующих прав в компании, приблизительная сумма возможной сделки — около 170 млн долларов. Ранее Сбербанк анонсировал проекты вместе с Mail.ru Group — сервисы такси и доставки еды.
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Mail.ru Group видит большой потенциал сотрудничества со Сбербанком

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Mail.Ru Group приветствовала планы Сбербанка купить в ней долю

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Эхо Москвы04:30

Сбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru Group

Ведомости04:06

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Интерфакс04:07
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
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Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
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Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами вблизи Крыма

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Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
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Путин открыл памятник Примакову у здания МИД в Москве

В торжественной церемонии в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади принял участие президент РФ Владимир Путин.
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Люди с психическими расстройствами умирают гораздо раньше других

Люди, страдающие различными психическими расстройствами живут намного меньше других и умирают, соответственно значительно раньше, заявили научные сотрудники из европейского Орхусского университета.
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