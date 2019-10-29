Накануне о возможной покупке доли Газпромбанка в МФТ Сбербанком сообщало Bloomberg. По его данным, Сбербанк планировал выкупить 20% голосующих акций Mail.ru Group.

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Политика Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".

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Политика Вакарчук назвал разведение сил в Донбассе ошибкой Зеленского Лидер партии «Голос», депутат Верховной рады Украины Святослав Вакарчук назвал разведение сил и средств в Донбассе ошибкой президента Украины Владимира Зеленского.

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