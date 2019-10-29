Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

Накануне о возможной покупке доли Газпромбанка в МФТ Сбербанком сообщало Bloomberg. По его данным, Сбербанк планировал выкупить 20% голосующих акций Mail.ru Group.
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Сбербанк купит акции Mail.ru Group с премией 100% к рынку

Forbes11:17

Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

Коммерсантъ07:25

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Lenta.ru05:24

Mail.Ru Group приветствовала планы Сбербанка купить в ней долю

РБК07:07

Mail.ru Group видит большой потенциал сотрудничества со Сбербанком

ТАСС05:41

Сбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru Group

Ведомости04:06

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Интерфакс04:07
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
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Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать

Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
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Жителя Архангельска обвинили в каннибализме

Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
Футбол

Видеотрансляция матча «Ман Сити» – «Саутгемптон» начнется в 22:45

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры. Начало – в 22:45 по московскому времени.
Sports.ru 11:25
Экономика

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК вчера в 17:00
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Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста

Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Авто

Полиция Монголии закупила внедорожники Lada 4x4

Полиция Монголии приобрела 19 пятидверных внедорожников Lada 4x4.
AutoNews вчера в 05:41
Шоу-бизнес

Стас Пьеха отметил юбилей творческой деятельности в Кремле

Певец Стас Пьеха отпраздновал 15-летие на сцене большим концертом в Кремле.
Вечерняя Москва 03:48
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«Автомобилист» потерпел седьмое подряд поражение в КХЛ

РБК 11:18
Экономика

Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой

Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
RT на русском 10:39
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Экономика

Российские инвесторы заинтересовались IPO Saudi Aramco

Ряд российских банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) заинтересовались IPO саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.
Известия 05:43
Политика

Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу

Прямые поставки и транзит газа через Украину возможны только при отсутствии каких-либо судебных претензий сторон, заявили в Кремле.
Газета.Ru 11:07
Общество

Девушки похитили алюминиевую статую Дзюбы в Подмосковье

В Подольске похитили металлическую статую форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.
Матч ТВ вчера в 14:29
Армия и оружие

Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии

«29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 10:05
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Политика

Вакарчук назвал разведение сил в Донбассе ошибкой Зеленского

Лидер партии «Голос», депутат Верховной рады Украины Святослав Вакарчук назвал разведение сил и средств в Донбассе ошибкой президента Украины Владимира Зеленского.
ФАН 11:24
Музыка

Представитель Бузовой опроверг ее участие в «Евровидении»

Известия 10:15
Экономика

ПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России

РИА Новости 02:56
Общество

Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Коммерсантъ 11:26
Общество

Потепление придет в Москву к Дню народного единства

Как сообщает «Москва 24», в субботу, 2 ноября, днем ожидается около 0 градусов, а на следующий день воздух прогреется до плюс трех градусов.
Вечерняя Москва 08:13
Недвижимость

Минфин исправит расчёт налога по кадастровой стоимости

Новый законопроект вводит закрытый перечень объектов, с которых бизнес будет платить налог по кадастровой стоимости.
Право.ру 05:33
Политика

Началась подготовка к разведению вооружения

После попытаются развести вооружение перед встречей в «трехсторонней контактной группе», которая пройдет 29 октября.
ИА REX 08:45
Экономика

«Черный вторник» – начало Великой депрессии в США

«Черный вторник» потряс экономику США и стал «спусковым крючком» Великой депрессии – продолжительного экономического кризиса в мировой экономике.
7 новостей 00:58
Общество

Белгородский губернатор призвал отменить домашние задания в школах

Коммерсантъ 07:58
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Вышел новый сериал «Война миров» по роману Герберта Уэллса

Культуромания 01:44
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СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

РИА Новости 09:36
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Кремль отреагировал на данные о страхе россиян перед произволом власти

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал результаты соцопроса «Левада-центра», согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ-3 главных страхов россиян.
Новый День 07:55
Киберспорт

Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года

Cyber.sports.ru вчера в 08:20
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
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