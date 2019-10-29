Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк подтвердил планы по приобретению доли в Mail.ru Group

Сбербанк собирается войти в капитал Mail.ru Group через сделку по приобретению миноритарной доли у Газпромбанка. Эти планы он подтвердил в официальном сообщении. Ранее о предполагаемой сделке со ссылкой на свои источники сообщал Bloomberg.
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Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

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Mail.Ru Group приветствовала планы Сбербанка купить в ней долю

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Ведомости04:06

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