Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк подтвердил планы по приобретению доли в Mail.ru Group

Сбербанк собирается войти в капитал Mail.ru Group через сделку по приобретению миноритарной доли у Газпромбанка. Эти планы он подтвердил в официальном сообщении. Ранее о предполагаемой сделке со ссылкой на свои источники сообщал Bloomberg.
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