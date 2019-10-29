Экономика
Российская газетаСбербанк подтвердил планы по приобретению доли в Mail.ru Group
Сбербанк собирается войти в капитал Mail.ru Group через сделку по приобретению миноритарной доли у Газпромбанка. Эти планы он подтвердил в официальном сообщении. Ранее о предполагаемой сделке со ссылкой на свои источники сообщал Bloomberg.
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Здоровье
Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до заболевания
Названы симптомы рака, которые появляются и сигнализируют за пять лет до активного развития заболевания.
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Происшествия
Суд арестовал Павла Новикова по делу о массовых беспорядках в Москве
Басманный суд арестовал Павла Новикова по делу о массовых беспорядках в Москве, произошедших 27 июля, сообщает ТАСС.
Политика
Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами»
Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».
Финансы
ФРС США в третий раз за год понизила ставку
Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
Экономика
Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»
Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».
Общество
Дания разрешила прокладку «Северного потока-2»
Отмечается, что оно предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода на континентальном шельфе в Балтийском море к юго-востоку от Борнхольма.
Футбол
ЦСКА — Уфа 1:0
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Политика
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.
Политика
Болгария отказалась выдать визу российскому военному атташе
Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, сообщили СМИ со ссылкой на болгарский МИД.
Космос
NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли
Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Валентин Юдашкин решили временно отказаться от диеты
Алла Пугачева призналась поклонникам, что вместе с Валентином Юдашкиным решила временно отказаться от диеты.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Происшествия
Названы первые итоги борьбы российских силовиков с ворами в законе
Антиворовским законом СМИ назвали статью 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), вступившую в силу 12 апреля 2019 года.
Политика
Путин назвал абсурдом претензии Украины к Газпрому на 7 млрд долларов
Президент России Владимир Путин заявил, что претензии Антимонопольного комитета Украины к Газпрому на общую сумму в 7 млрд долларов являются абсурдными.
Авто
Стартовали продажи Toyota RAV4 пятого поколения в России
Компания Toyota объявила старт продаж кроссовера RAV4 новой генерации в России. Товарные машины уже добрались до официальных дилеров в РФ.
Шоу-бизнес
Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного
Татарский исполнитель Фирдус Тямаев принёс извинения за шутку о шашлыке из мяса сбитого животного.
Общество
Студенткам МГУ угрожали отчислением за поддержку Азата Мифтахова
Студентки четвертого курса факультета журналистики МГУ Марина Ким и Фариза Дударова рассказали об угрозах отчисления из-за сбора подписей в поддержку аспиранта Азата Мифтахова, сообщает телеканал «Дождь».
Футбол
Россия U17 обыграла Швейцарию и вышла в элитный раунд отбора Евро-2020
Обе команды вышли в элитный раунд отбора Евро-2020.
Экономика
Четыре мусороперерабатывающих завода построят в Подмосковье
В Подмосковье построят четыре мусороперерабатывающих завода с выработкой электроэнергии.
Армия и оружие
В США готовят атаку НАТО на Калининград
Американский аналитик составил сценарий нападения России на Прибалтику и ответное вторжение НАТО в Калининградскую область.