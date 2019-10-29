Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group. Соответствующее сообщение размещено на сайте кредитной организации.
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Mail.Ru Group приветствовала планы Сбербанка купить в ней долю

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Mail.ru Group видит большой потенциал сотрудничества со Сбербанком

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