Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru Group

Другими совладельцами компании являются «Мегафон», USM Holdings Алишера Усманова и партнеров, а также «Ростех». Акционеры объявили о создании совместного предприятия в июне 2018 г. О планах Сбербанка выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru Group накануне сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
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Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.Ru Group

РБК05:48

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Lenta.ru05:24

Mail.ru Group видит большой потенциал сотрудничества со Сбербанком

ТАСС05:41

Сбербанк подтвердил, что планирует войти в капитал Mail.ru Group через покупку миноритарной доли у Газпромбанка

Эхо Москвы04:30

Сбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru

Коммерсантъ04:16

Сбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru Group

Ведомости04:06

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Интерфакс04:07
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Черным кредиторам готовят уголовную ответственность Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
Коммерсантъ 27 октября в 11:21
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После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
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Общество

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Две болельщицы показали грудь во время матча финальной серии Главной лиги бейсбола (MLB) между «Хьюстон Астрос» и «Вашингтон Нэшионалс» и были наказаны.
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На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
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Политика

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Дедовщину в российской армии объяснили

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Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
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Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
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