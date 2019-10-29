Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group. Соответствующее сообщение размещено на сайте кредитной организации.

Политика Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами начался в Золотом в Донбассе, на очереди Петровское.

Экономика Подсчитаны потери россиян из-за контрсанкций Введенные Россией в 2014 году контрсанкции в отношении продовольственных товаров из ряда зарубежных стран приводят к дополнительным тратам граждан: каждый год россияне переплачивают 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года.

Происшествия Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".

Политика Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.

Происшествия Президент наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 Указ о награждении медалью Нестерова бортпроводницы Ан-24 Елены Лапуцкой, спасшей пассажиров самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск в июне 2019 года, подписал 28 октября президент Владимир Путин.

Происшествия Тверской министр получил четыре года колонии за поджог джипа в Москве Суд приговорил министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста к 4 годам колонии общего режима за поджог автомобиля в Москве с целью уничтожить доказательства по уголовному делу, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Кино Дети Филиппа Киркорова, Эвелины Бледанс, Катерины Шпицы и других звезд вышли в свет Не упустили возможность с пользой провести выходной день Регина Бурд и Сергей Жуков с детьми, Анна Большова с сыном Даниилом, Михаил Башкатов с детьми, Елена Борщева с мужем и дочерьми Мартой и Умой и другие звезды.

Спорт WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.

Экономика Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Общество В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.

Общество Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Общество Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и другие на премьере сериала в Нью-Йорке В Нью-Йорке состоялась премьера сериала The Morning Show. Событие прошло 29 октября в David Geffen Hall.

Кино Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец» В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.

Происшествия Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге Инцидент произошел в роддоме №40 вечером 28 октября. Женщина погибла, выпав из окна на третьем этаже медучреждения, пишет REGNUM.

Музыка На концерте Аллы Пугачевой в Минске выступит Анастасия Волочкова 2 ноября на концертной площадке в Минске состоится концерт Аллы Пугачевой. В нем примет участие Анастасия Волочкова.

Общество Социологи назвали главные страхи россиян Страх произвола и войны Больше всего россияне боятся болезни близких, войны и произвола властей.

Общество Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.

Общество Дедовщину в российской армии объяснили Проблема дедовщины в российской армии до сих пор существует, на казарменное насилие жалобы поступают постоянно.

Происшествия На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.

Происшествия Грузовик с газовыми баллонами попал в ДТП на МКАД "В районе 40-го км на внутренней стороне МКАД грузовой автомобиль, перевозивший кислородные баллоны, попал в ДТП, участниками которого стали три машины", - сказал собеседник агентства.