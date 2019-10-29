Экономика
Lenta.ruСбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group. Соответствующее сообщение размещено на сайте кредитной организации.
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Политика
В США предложили включить новые виды вооружения в ДСНВ
Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Джон Салливан заявил о желании Вашингтона начать дискуссии с Москвой о включении новых видов вооружений в Договор о стратегических наступательных вооружениях.
Происшествия
В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12
Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Политика
Венгрия применила вето против декларации НАТО по Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его коллеги наложили вето на совместную декларацию послов стран НАТО по Украине, пишет Hungary Today.
Баскетбол
«Финикс» победил «Голден Стэйт», Карри сломал руку
«Финикс» в регулярном матче чемпионата НБА на выезде победил «Голден Стэйт» — 121:110.
Наука
Создана квантовая батарея, которую почти невозможно разрядить
Чтобы понять, как можно осуществить реализацию проекта, исследовательская группа изучила модель квантовой сети с высокой структурной симметрией как платформу для хранения энергии.
Армия и оружие
Британцы оценили пуск «Булавы» с подлодки «Князь Владимир»
Британское издание The Daily Mail, как и прочие западные СМИ, сообщило о вчерашнем пуске баллистической ракеты «Булава» с подводной лодки «Князь Владимир».
Происшествия
В Приморье продолжаются поиски пропавших рыбаков
Рыболовов ищут сотрудники МЧС, собственные поиски организовали также родные рыбаков и волонтёры, сообщает ТАСС.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Политика
Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма
Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ, и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Шоу-бизнес
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Происшествия
Мощное землетрясение произошло на Филиппинах
На Филиппинах зарегистрировано землетрясение силой в 6,8 баллов. Информации об угрозе цунами пока не поступало.
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Общество
Эксперт объяснила рост смертности от онкологии в России
Лебединская предполагает, что динамика по данному виду заболеваний будет ухудшаться.
Политика
СМИ описали нечеловеческие условия, в которых живут украинские морпехи
Армия и оружие
НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
Происшествия
В Бурятии загорелся торговый центр
По данным «Восток Телеинформ», загорелся торговый центр «Николаевский» неподалеку от Улан-Удэ.
Происшествия
В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО
В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Общество
Правительство утвердило предельный рост цен на ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов: Бывшая жена не дает мне видеться с дочерью
Бывший супруг Ольги Бузовой и футболист Дмитрий Тарасов в своем новом интервью откровенно рассказал о двух неудачных браках.
Общество
Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками
В сфере медицины, фармацевтики и на госслужбе работают самые счастливые люди, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter.
Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.