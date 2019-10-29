Экономика
ВедомостиСбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru Group
Другими совладельцами компании являются «Мегафон», USM Holdings Алишера Усманова и партнеров, а также «Ростех». Акционеры объявили о создании совместного предприятия в июне 2018 г. О планах Сбербанка выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru Group накануне сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
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Происшествия
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Армия и оружие
СМИ сообщили об обстреле патруля российской военной полиции в Сирии
Шесть человек пострадали в результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе сирийской провинции Хасеке, когда там находился патруль российской военной полиции, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на местные СМИ.
Радио Sputnik 09:57
Спорт
Мария Ласицкене подарила своему наставнику автомобиль
Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова получили сертификаты по 5 миллионов рублей и автомобили.
Inc-news.ru 09:47
Политика
Диас-Канель пригласил Путина посетить Кубу
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Кубу, когда это будет возможно, лидер РФ пообещал обязательно воспользоваться этим приглашением.
РИА Новости 09:20
Политика
Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу
Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ - ЕС - Украина, которые прошли в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 12:52
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
РИА Новости 06:41
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Коммерсантъ вчера в 03:40
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Происшествия
Обвиняемый в смертельном ДТП на Урале не сдавал анализы на наркотики
Обвиняемый в совершении резонансного ДТП в центре Екатеринбурга Владимир В. не сдавал мочу на наркотики.
REGNUM 09:50
Космос
Хаббл запечатлел космическое лицо в космосе
На празднование Хэллоуина космический телескоп Хаббл НАСА/ESA зафиксировал две галактики одинакового размера в столкновении, которое похоже на призрачное лицо.
AstroNews.ru вчера в 13:15
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Футбол
«В игре „Спартака“ уже нет обреченности». Сергей Балахнин – о предстоящем матче Кубка России с «Ростовом»
Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 31 октября и начнется в 19:30 мск.
Sportbox.RU 09:18
Общество
В российской школе закончились учителя и перестали учиться дети
В региональном Минобразования опровергли газете «Московский комсомолец» информацию о том, что дети перестали посещать школу.
Lenta.ru 08:42
Футбол
Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию
RT на русском 08:37
Общество
Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля
Российская газета 08:31
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.
РИА Новости вчера в 06:54
Игры
Gwent теперь доступен для скачивания в App Store
Студия CD Project RED выпустила версию карточной игры Gwent для iOS.
Cyber.sports.ru 07:22
Хоккей
Малкин признал наличие паспорта США
МК-Спорт 06:22
Общество
Число моногородов в России могут сократить почти вдвое
В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170.
REGNUM 01:37
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Российская газета вчера в 20:00
Футбол
Валерий Карпин рассказал о чемпионской гонке «Ростова»
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 06:31
Технологии
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Группа ученых из Университета Оксфорда (Великобритания) и Миннесоты (США) проанализировали влияние 15 различных групп продуктов питания на здоровье людей и окружающую среду.
РИА Новости 08:38
Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Gazeta.SPb 09:01
Политика
Зеленский назвал главную цель Украины
Украина обязана прекратить просить помощь у международных партнеров, в том числе Европейского союза (ЕС), Киеву необходимо реализовывать проекты на паритетных началах с партнерами.
ФАН 09:12
Авто
Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
ToDay News Ufa вчера в 09:18
Космос
Curiosity сделал новое селфи на Марсе
Марсоход Curiosity прислал новое селфи с поверхности Красной планеты.
МИР 24 вчера в 07:25
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
РИА Новости вчера в 06:36