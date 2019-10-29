Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group. Соответствующее сообщение размещено на сайте кредитной организации.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Сбербанк подписал необязывающее соглашение о приобретении миноритарной доли в Mail.ru;:позитивно

ПРАЙМ04:00

Mail.ru Group видит большой потенциал сотрудничества со Сбербанком

ТАССвчера в 05:41

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:07

Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

Коммерсантъвчера в 07:25

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Lenta.ruвчера в 05:24

Сбербанк готов купить долю в Mail.ru Group

Ведомостивчера в 16:41

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Интерфаксвчера в 04:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 05:49, Вашингтон
Шоу-бизнес

Представитель Фадеева опроверг информацию о сердечном приступе

Lenta.ru 28 октября в 08:16
Общество

Судья незаконно подтвердил право ФСБ изымать декларацию об амнистии

Зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала.
Ведомости 28 октября в 11:20
Политика

Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии

Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
RT на русском 04:41
Происшествия

В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия

Ученик одной из школ в Войковском районе Москвы принес на занятия травматическое оружие и выстрелил в здании – обошлось без пострадавших, сообщает в среду столичный главк МВД РФ.
РИА Новости 05:17
Происшествия

Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт

По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Происшествия

Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина

Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.
RT на русском 03:55
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница России

В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Энергетика

Акции «Газпрома» обновили максимум с июля

Российский рынок акций к вечеру вторника остается в плюсе по индексам благодаря росту бумаг «Газпрома», обновивших максимумы с начала июля.
BFM.ru вчера в 11:31
Наука

Люди с психическими расстройствами живут меньше здоровых

Люди, страдающие различными психическими расстройствами живут намного меньше других и умирают, соответственно значительно раньше, заявили научные сотрудники из европейского Орхусского университета.
Ugpressa.ru вчера в 08:01
Космос

Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик Николай Анфимов

Николай Анфимов разработал методику «увода из орбиты» крупных объектов. В 2001 году он возглавил операцию по затоплению станции «Мир».
Комсомольская правда вчера в 12:31
Политика

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Политика

Турция пристыдила США за признание геноцида армян

Ранее американские депутаты поддержали резолюцию, признающую массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.
Lenta.ru 04:31
Хоккей

Свечников забил исторический гол в НХЛ

Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Хоккей

Малкин получил американское гражданство

Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Советский спорт 28 октября в 07:30
Происшествия

В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши

В полицию обратился брат исчезнувшей женщины. И вот тело Вонни нашли - в ее собственном холодильнике.
Российская газета 02:46
Общество

Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости

Средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, должен составить по мнению россиян 40 тыс. рублей.
ТАСС 02:53
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 07:31
Общество

Около 2 тыс. человек выстроились в очередь за колонками от «Яндекса»

Известия 05:41
Экономика

Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов

"В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 миллиарда гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,02 миллиарда долларов США", — сообщается в информационной справке министерства.
РИА Новости вчера в 17:22
Происшествия

В Томске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и машиной МЧС

В Томске в результате столкновения автобуса, пожарной машины и легкового автомобиля пострадали 12 человек.
RT на русском 05:29
Политика

Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму

Депутаты от фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, сообщает пресс-служба СР.
РИА Новости 05:45
Футбол

«Первая мысль: лишь бы Роналду не сделал из меня клоуна»: парень из Челнов сдержал Криша

Владислав Игнатьев о секрете Семина, Миранчуках и челнинских хулиганах 32-летний Владислав Игнатьев начинал карьеру в Челнах — два года отыграл за КАМАЗ.
БИЗНЕС Online 01:09
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Гаджеты

Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Astera вчера в 09:58
Финансы

Эксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку

В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
Газета.Ru вчера в 16:27
Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области выросло до 26

Человек, считавшийся пропавшим без вести после паводков в Иркутской области, найден мертвым, рассказали в региональной прокуратуре.
Известия 03:28
Экономика

Бизнес сможет переводить в российские офшоры частные фонды

Депутаты Госдумы предложили переводить в российские офшоры не только компании, но и фонды, которые управляют активами предпринимателей.
Ведомости вчера в 16:23
Политика

Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
RT на русском 05:40
Происшествия

В Кургане определили наказание бывшему начальнику зауральских колоний

Прокурор Алексей Киселев просил отправить экс-главу УФСИН в колонию на семь лет, оштрафовать его на два миллиона рублей и лишить звания полковника.
URA.Ru 04:59
Путешествия

Новый налог на проживание туристов в отелях готовятся ввести в Турции

Новый налог готовятся ввести в Турции, платить его обяжут все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах.
ФАН 28 октября в 11:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное