Экономика
Lenta.ruСбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group. Соответствующее сообщение размещено на сайте кредитной организации.
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Шоу-бизнес
Представитель Фадеева опроверг информацию о сердечном приступе
Lenta.ru 28 октября в 08:16
Общество
Судья незаконно подтвердил право ФСБ изымать декларацию об амнистии
Зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала.
Ведомости 28 октября в 11:20
Политика
Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии
Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
RT на русском 04:41
Происшествия
В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия
Ученик одной из школ в Войковском районе Москвы принес на занятия травматическое оружие и выстрелил в здании – обошлось без пострадавших, сообщает в среду столичный главк МВД РФ.
РИА Новости 05:17
Происшествия
Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Происшествия
Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина
Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.
RT на русском 03:55
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Энергетика
Акции «Газпрома» обновили максимум с июля
Российский рынок акций к вечеру вторника остается в плюсе по индексам благодаря росту бумаг «Газпрома», обновивших максимумы с начала июля.
BFM.ru вчера в 11:31
Наука
Люди с психическими расстройствами живут меньше здоровых
Люди, страдающие различными психическими расстройствами живут намного меньше других и умирают, соответственно значительно раньше, заявили научные сотрудники из европейского Орхусского университета.
Ugpressa.ru вчера в 08:01
Космос
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик Николай Анфимов
Николай Анфимов разработал методику «увода из орбиты» крупных объектов. В 2001 году он возглавил операцию по затоплению станции «Мир».
Комсомольская правда вчера в 12:31
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Политика
Турция пристыдила США за признание геноцида армян
Ранее американские депутаты поддержали резолюцию, признающую массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.
Lenta.ru 04:31
Хоккей
Свечников забил исторический гол в НХЛ
Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Хоккей
Малкин получил американское гражданство
Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Советский спорт 28 октября в 07:30
Происшествия
В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши
В полицию обратился брат исчезнувшей женщины. И вот тело Вонни нашли - в ее собственном холодильнике.
Российская газета 02:46
Общество
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости
Средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, должен составить по мнению россиян 40 тыс. рублей.
ТАСС 02:53
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 07:31
Экономика
Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов
"В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 миллиарда гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,02 миллиарда долларов США", — сообщается в информационной справке министерства.
РИА Новости вчера в 17:22
Происшествия
В Томске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и машиной МЧС
В Томске в результате столкновения автобуса, пожарной машины и легкового автомобиля пострадали 12 человек.
RT на русском 05:29
Политика
Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму
Депутаты от фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, сообщает пресс-служба СР.
РИА Новости 05:45
Футбол
«Первая мысль: лишь бы Роналду не сделал из меня клоуна»: парень из Челнов сдержал Криша
Владислав Игнатьев о секрете Семина, Миранчуках и челнинских хулиганах 32-летний Владислав Игнатьев начинал карьеру в Челнах — два года отыграл за КАМАЗ.
БИЗНЕС Online 01:09
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Гаджеты
Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Astera вчера в 09:58
Финансы
Эксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку
В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
Газета.Ru вчера в 16:27
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области выросло до 26
Человек, считавшийся пропавшим без вести после паводков в Иркутской области, найден мертвым, рассказали в региональной прокуратуре.
Известия 03:28
Экономика
Бизнес сможет переводить в российские офшоры частные фонды
Депутаты Госдумы предложили переводить в российские офшоры не только компании, но и фонды, которые управляют активами предпринимателей.
Ведомости вчера в 16:23
Политика
Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
RT на русском 05:40
Происшествия
В Кургане определили наказание бывшему начальнику зауральских колоний
Прокурор Алексей Киселев просил отправить экс-главу УФСИН в колонию на семь лет, оштрафовать его на два миллиона рублей и лишить звания полковника.
URA.Ru 04:59
Путешествия
Новый налог на проживание туристов в отелях готовятся ввести в Турции
Новый налог готовятся ввести в Турции, платить его обяжут все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах.
ФАН 28 октября в 11:57