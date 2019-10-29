Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group. Соответствующее сообщение размещено на сайте кредитной организации.

Политика Песков назвал условие договоренности с Украиной по газу Достижение договоренностей России и Украины по транзиту газа возможно только при отсутствии судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Конгрессмены США одобрили санкции против Турции Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.

Технологии Лингвисты научились определять психотип человека по записям в соцсетях В Пермском классическом университете разработали специальную программу BFI CNN Detector, с помощью которой можно определить социальные и поведенческие черты пользователей социальных сетей.

Футбол Гол Жиркова признан лучшим в РПЛ в октябре Гол защитника Зенита Юрия Жиркова в матче 14-го тура с Крыльями Советов (2:0) на Самара Арене был признан лучшим в премьер-лиге в октябре.

Космос Замечена новая рентгеновская вспышка со стороны близлежащей галактики Астрономы из Института внеземной физики Общества Макса Планка, Германия, наблюдали новую вспышку со стороны источника SSS1, сверхмягкого рентгеновского источника, демонстрирующего время от времени яркие вспышки, который расположен в близлежащей галактике NGC 300.

Общество Министр образования Томских поддержал сокращения в ЗабГУ В 60-80-х годах прошлого столетия строились и работали заводы, были крупные мастерские, поэтому специалисты с инженерным машиностроительным образованием устраивались на работу.

Здоровье Причины инсультов у молодых россиян назвал врач Спровоцировать инсульт даже у молодых людей могут острый стресс, курение, малоподвижный образ жизни и плохой сон, сообщает РБК.

Экономика Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд «В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.

Наука Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом В России предложили повысить качество дорог при помощи специального покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), которое может улучшить их износоустойчивость.

Общество Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».

Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

Происшествия Под Новосибирском произошло землетрясение На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Здоровье Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".

Общество Часть билетов «Аэрофлота» на Дальний Восток может подорожать Минтранс прорабатывает модель перевозок «Аэрофлота» между Москвой и городами Дальнего Востока, при которой перевозчик сможет продавать часть билетов по коммерчески обоснованному тарифу.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).