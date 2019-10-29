Экономика
Lenta.ruСбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group. Соответствующее сообщение размещено на сайте кредитной организации.
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Политика
Песков назвал условие договоренности с Украиной по газу
Достижение договоренностей России и Украины по транзиту газа возможно только при отсутствии судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Александр Градский перенес экстренную операцию
Народный артист Александр Градский перенес срочную операцию, сообщает сайт Teleprogramma.pro.
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
Происшествия
Водитель открыл стрельбу по пешеходу на северо-западе Москвы
Водитель открыл стрельбу из травматического оружия во время конфликта с пешеходом на северо-западе Москвы.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская заявила, что Андрей Аршавин болен
Барановская отмечает, что человек, который не общается со своими детьми, ментально болен.
Технологии
Лингвисты научились определять психотип человека по записям в соцсетях
В Пермском классическом университете разработали специальную программу BFI CNN Detector, с помощью которой можно определить социальные и поведенческие черты пользователей социальных сетей.
Здоровье
«Серебряные волонтеры» помогают пожилым пациентам
Происшествия
В ЛНР заявили, что на борту сбитого украинского беспилотника был яд
На борту сбитого над территорий самопровозглашенной Луганской народной республики беспилотника украинских силовиков обнаружен яд растительного происхождения, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
Футбол
Гол Жиркова признан лучшим в РПЛ в октябре
Гол защитника Зенита Юрия Жиркова в матче 14-го тура с Крыльями Советов (2:0) на Самара Арене был признан лучшим в премьер-лиге в октябре.
Космос
Замечена новая рентгеновская вспышка со стороны близлежащей галактики
Астрономы из Института внеземной физики Общества Макса Планка, Германия, наблюдали новую вспышку со стороны источника SSS1, сверхмягкого рентгеновского источника, демонстрирующего время от времени яркие вспышки, который расположен в близлежащей галактике NGC 300.
Общество
Министр образования Томских поддержал сокращения в ЗабГУ
В 60-80-х годах прошлого столетия строились и работали заводы, были крупные мастерские, поэтому специалисты с инженерным машиностроительным образованием устраивались на работу.
Происшествия
Читинцы сняли на видео медведя на ул. Шестипёрова в Чите
Читинцы опубликовали видео, где запечатлён медведь. Животное увидели на улице Шестипёрова в Чите.
Здоровье
Причины инсультов у молодых россиян назвал врач
Спровоцировать инсульт даже у молодых людей могут острый стресс, курение, малоподвижный образ жизни и плохой сон, сообщает РБК.
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Сериал должен был быть посвящен периоду в истории Вестероса, когда впервые появились Белые ходоки.
Политика
В Донбассе началось разведение войск
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Экономика
Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд
«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
Наука
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
В России предложили повысить качество дорог при помощи специального покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), которое может улучшить их износоустойчивость.
Общество
Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно
Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».
Космос
Крымская модель предсказала половину лун Сатурна — и они вращаются не туда
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
Здоровье
Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС
Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
Финансы
У рубля появился шанс обрушить курсы доллара и евро
Рубль занимает наблюдательную позицию к доллару и евро, при том, что рублевые риски в движении пар евро-рубль и доллар-рубль имеют небольшой вес.
Общество
Часть билетов «Аэрофлота» на Дальний Восток может подорожать
Минтранс прорабатывает модель перевозок «Аэрофлота» между Москвой и городами Дальнего Востока, при которой перевозчик сможет продавать часть билетов по коммерчески обоснованному тарифу.
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.