Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.Ru Group. В сообщении банка говорится, что он «разделяет и поддерживает стратегию» Mail.Ru Group. Сбербанк намерен подписать соглашение о покупке доли до конца 2019 года.

Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.Ru Group

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