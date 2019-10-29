Экономика
Lenta.ruСбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group. Соответствующее сообщение размещено на сайте кредитной организации.
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Общество
«Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка»
Оператор сети косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» – «Алькор и Ко» – подал ходатайство о покупке 100% долей в компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка», сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).
Ведомости 13:19
Армия и оружие
В Госдуме назвали вбросом доклад США о «захвате» Калининграда
Напомним, ранее Джеймстаунский фонд опубликовал доклад, согласно которому Россия в ходе возможного противостояния со странами Прибалтики и НАТО потеряет Калининград.
Life.ru 27 октября в 08:53
Политика
Лавров оценил планы США контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений являются высокомерными.
Известия 17:09
Общество
Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт
Крупнейшая в истории утечка информации с платежных карт банков зафиксирована в Сети.
Российская газета 17:07
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 22 октября в 20:02
Политика
Украина и ЛНР начали разведение войск в Золотом
По словам главы украинского МИД Вадима Пристайко, разведение войск в пилотных участках, которыми являются населённые пункты Петровское и Золотое, считаются обязательным условием для проведения очередной встречи в рамках «нормандского формата».
Мир новостей 10:23
Политика
Британский парламент проголосовал за досрочные выборы 12 декабря
Британская палата общин проголосовала во вторник за законопроект о проведении досрочных выборов 12 декабря 2019 года.
Интерфакс 17:13
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт 12:15
Авто
Renault привезет в Европу бюджетный электрокар
В сентябре на автовыставке в городе Чэнду (Китай) была анонсирована серийная для местного рынка модель бюджетного электрокара Renault City K-ZE.
Российская газета 03:07
Общество
Россия увеличила поставки банкнот на восток Ливии
Поставки новых банкнот из России на восток Ливии увеличились в текущем году, сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные РФ.
Коммерсантъ 16:52
Происшествия
Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
REGNUM 10:03
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Армия и оружие
Найдены сокровища «Исламского государства»
Lenta.ru 13:05
Общество
Горничная отеля выставила на торги забытое платье Леди Гаги
Горничная отеля в Лос-Анджелесе выставила на аукцион платье певицы Леди Гаги, в котором та прошлась по красной дорожке кинопремии "Золотой глобус".
Life.ru 11:27
Происшествия
Суд вынес приговор в отношении Гамидова и Юсуфова
РИА Дербент вчера в 07:24
Культура
Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории
Обозреватели Rolling Stone составили топ-30 лучших сериалов ужасов в истории телевидения.
АБН 27 октября в 01:29
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Экономика
Орешкин заявил об инфляции ниже 3% в 2020 году при ставке 6,5%
Инфляция в России в 2020 году опустится ниже 3%, если ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 6,5%, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Коммерсантъ 16:13
Авто
Стало известно, каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения
Журналисты пообщались с представителями японского бренда Toyota и выяснили, каким будет новое поколение известного кроссовера Land Cruiser.
Car.ru 09:22
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 12:35
Общество
Ургант прокомментировал слова Поперечного о цензуре в своем шоу
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал слова комика Данилы Поперечного о шутке, вырезанной из эфира «Вечернего Урганта» на Первом канале.
Lenta.ru 12:32
Футбол
Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль
В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.
Чемпионат 14:05
Авто
Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах
Украинский ЗАЗ продолжает хвататься за любую возможность остаться на плаву без производства легковых автомобилей, которое завершилось несколько лет назад.
Российская газета вчера в 11:00
Политика
«Это госизмена»: на Украине поднялась паника из-за убийства Зеленского
За гаранта заступился нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, назвав угрозы в адрес президента госизменой.
Утро.ru 09:09
Гаджеты
Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября
Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.
Ferra вчера в 14:53
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Газета.Ru 15:33
Политика
Украинский ведущий сравнил жителей Донбасса с животными
Причиной стали слова журналиста о жителях Донбасса, произнесенные 26 октября в эфире украинского «Пятого канала».
Lenta.ru 17:07