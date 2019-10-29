Экономика

РБКРБКСбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.Ru Group. В сообщении банка говорится, что он «разделяет и поддерживает стратегию» Mail.ru Group. Сбербанк намерен подписать соглашение о покупке доли до конца 2019 года.
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Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru

РБК05:48

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Lenta.ru05:24

Сбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru

Ведомости04:06

Сбербанк подтвердил, что планирует войти в капитал Mail.ru Group через покупку миноритарной доли у Газпромбанка

Эхо Москвы04:30

Сбербанк подтвердил планы стать совладельцем Mail.ru

Коммерсантъ04:16

Mail.ru Group видит большой потенциал сотрудничества со Сбербанком

ТАСС05:41

Сбербанк купит косвенную долю в Mail.ru у Газпромбанка

Интерфакс04:07
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Общество

В эфире у Соловьева подрались гости

"Вчера в студии Вечера было жарко", - написал он. Соловьев отметил, что в перерыве записи пришлось разнимать гостей - Вакарова и Семченко.
Газета.Ru 02:33
Кино

Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»

Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
RuNews24.ru 05:24
Политика

Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Политика

В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос

Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна вчера в 13:04
Происшествия

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Технологии

Крупнейшие операторы связи могут запустить отслеживающее ПО

Крупнейшие операторы связи России возможно запустят специальное отслеживающее программное обеспечение, которое позволит узнавать о проблемах с интернетом не дожидаясь звонка от недовольного пользователя.
Телеканал 360° вчера в 20:15
Политика

Киев заявил о начале разведения сил в Золотом

В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.
RT на русском 05:27
Общество

В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников

Согласно внесённым в Налоговый кодекс изменениям, льгота распространяется на взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования.
REGNUM 05:04
Наука

Женщинам оказалось труднее бросить курить, чем мужчинам

Ученые выяснили, что женщинам намного тяжелее отказаться от курения, чем мужчинам.
Волга-Медиа 05:39
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Экономика

Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться

Расходы областного бюджета на Универсиаду (40 млрд рублей в ближайшие три года) будут компенсированы федеральным правительством, добавил Куйвашев.
REGNUM 03:07
Экономика

Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Российская газета 05:17
Политика

Савченко раскритиковала РФ и США за осуждение украинских радикалов

Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам.
Газета.Ru вчера в 19:38
Хоккей

Хоккеист Малкин получил гражданство США

Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин имеет гражданство США. Об этом в интервью Sports.ru сообщил юрист Дмитрий Мачихин.
Pravda.Ru вчера в 08:54
Происшествия

Грузовик с газовыми баллонами столкнулся с легковушкой на МКАД

На МКАД произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего баллоны с кислородом.
Известия 04:51
Наука

Ученые открыли новое полезное свойство кофе

Российская газета вчера в 23:10
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Происшествия

Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

Известия 05:17
Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко выбыл на пять месяцев из-за травмы

Газета.Ru вчера в 12:23
Футбол

Дзюбу признали лучшим футболистом октября в РПЛ

DP.RU 04:31
Общество

«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти

Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.
Коммерсантъ 05:14
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия

Двое рабочих погибли из-за взрыва колеса на заводе в Петербурге

РБК 05:56
Технологии

Компания Бекмамбетова начала «клонировать» голоса знаменитостей

Screenlife Technologies, компания продюсера Тимура Бекмамбетова, и «Стафори» (разработчик HR-сервиса на основе искусственного интеллекта «Робот Вера», в которую инвестирует ФРИИ), создают совместное предприятие для развития проекта Vera Voice.
РБК 02:02
Политика

Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе

Комсомольская правда 04:36
Происшествия

Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс вчера в 09:19
Общество

ИРИ: 73% россиян выступают за «локализацию» российских IT-компаний

Опрос показал, что 34% респондентов испытывают чувство гордости за то, что у них есть выбор между использованием отечественных и зарубежных интернет-сервисов.
REGNUM 05:59
Киберспорт

Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года

Cyber.sports.ru вчера в 08:20
Как работают Яндекс.Новости?
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