Экономика
РБКСбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.Ru Group. В сообщении банка говорится, что он «разделяет и поддерживает стратегию» Mail.ru Group. Сбербанк намерен подписать соглашение о покупке доли до конца 2019 года.
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Общество
В эфире у Соловьева подрались гости
"Вчера в студии Вечера было жарко", - написал он. Соловьев отметил, что в перерыве записи пришлось разнимать гостей - Вакарова и Семченко.
Газета.Ru 02:33
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»
Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
RuNews24.ru 05:24
Политика
Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы
В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском 01:50
Политика
В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос
Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна вчера в 13:04
Происшествия
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Технологии
Крупнейшие операторы связи могут запустить отслеживающее ПО
Крупнейшие операторы связи России возможно запустят специальное отслеживающее программное обеспечение, которое позволит узнавать о проблемах с интернетом не дожидаясь звонка от недовольного пользователя.
Телеканал 360° вчера в 20:15
Политика
Киев заявил о начале разведения сил в Золотом
В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.
RT на русском 05:27
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Согласно внесённым в Налоговый кодекс изменениям, льгота распространяется на взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования.
REGNUM 05:04
Наука
Женщинам оказалось труднее бросить курить, чем мужчинам
Ученые выяснили, что женщинам намного тяжелее отказаться от курения, чем мужчинам.
Волга-Медиа 05:39
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Экономика
Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться
Расходы областного бюджета на Универсиаду (40 млрд рублей в ближайшие три года) будут компенсированы федеральным правительством, добавил Куйвашев.
REGNUM 03:07
Экономика
Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Российская газета 05:17
Политика
Савченко раскритиковала РФ и США за осуждение украинских радикалов
Бывший депутат Рады Надежда Савченко подвергла критике законодателей из России и США за их позицию по отношению к украинским радикалам.
Газета.Ru вчера в 19:38
Хоккей
Хоккеист Малкин получил гражданство США
Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин имеет гражданство США. Об этом в интервью Sports.ru сообщил юрист Дмитрий Мачихин.
Pravda.Ru вчера в 08:54
Происшествия
Грузовик с газовыми баллонами столкнулся с легковушкой на МКАД
На МКАД произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего баллоны с кислородом.
Известия 04:51
Наука
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Российская газета вчера в 23:10
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко выбыл на пять месяцев из-за травмы
Газета.Ru вчера в 12:23
Общество
«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти
Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.
Коммерсантъ 05:14
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Технологии
Компания Бекмамбетова начала «клонировать» голоса знаменитостей
Screenlife Technologies, компания продюсера Тимура Бекмамбетова, и «Стафори» (разработчик HR-сервиса на основе искусственного интеллекта «Робот Вера», в которую инвестирует ФРИИ), создают совместное предприятие для развития проекта Vera Voice.
РБК 02:02
Политика
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
Комсомольская правда 04:36
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс вчера в 09:19
Общество
ИРИ: 73% россиян выступают за «локализацию» российских IT-компаний
Опрос показал, что 34% респондентов испытывают чувство гордости за то, что у них есть выбор между использованием отечественных и зарубежных интернет-сервисов.
REGNUM 05:59
Киберспорт
Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года
Cyber.sports.ru вчера в 08:20